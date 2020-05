Cantó marca distancias con Sánchez tras el apoyo de Arrimadas a la prórroga

Toni Cantó fue uno de los pilares de Ciudadanos en la etapa de Albert Rivera. Tras la renuncia de este como consecuencia del hundimiento electoral el 10N, se sucedieron días de dudas sobre el futuro del hoy portavoz naranja en las Corts. El exdiputado nacional acabó abrazando la alternativa de Inés Arrimadas. Ahora. cuando algún peso pesado del pasado reciente (Juan Carlos Girauta) se da de baja, Cantó ha salido a precisar la decisión de la dirección de votar a favor de la prórroga del estado de alarma.

Este apoyo (coyuntural) al Gobierno progresista cuando tenía el agua al cuello sella el giro al centro y la moderación que Arrimadas ha venido pilotando en Cs y aleja a la formación de las posiciones de derechas de la última etapa de Rivera, cuando intentó disputar el cetro conservador al PP.

Pero Cantó quisó dejar claro ayer que «no votamos a favor de (Pedro) Sánchez, votamos a favor de España». Así se pronunció en las redes sociales: «No votamos a favor de Sánchez, cuyos socios -como dijimos hace tiempo- abandonan el barco cuando los ciudadanos les necesitan; votamos a favor de nuestros profesionales sanitarios, de nuestros mayores y de la población de riesgo, para que nadie quede atrás. Votamos a favor de España».

«Se puede ser responsable y leal a los españoles y hacer una oposición crítica con el Gobierno». En su opinión, «era necesario el estado de alarma para frenar la pandemia, no para colar nombramientos a dedo en el CNI». No obstante, remarcó que Arrimadas ha demostrado «lo que es» Cs: «Sentido de Estado y no renunciar a nada». Levantar el estado de alarma «sería letal, supone permitir el movimiento a segundas residencias». «Es duro, pero si no lo hacemos bien puede ser peor», dijo. «¿Pedir responsabilidades? Sí, cuando esto pase», zanjó. Otras voces de la dirección valenciana se sumaron a esta posición.

Cantó, que empezó la legislatura con el tono más duro, se mostró dialogante y cercano a Ximo Puig en su última comparecencia en las Corts, sobre la gestión de la pandemia. Incluso dio esperanzas a cambios de pactos en Alicante, que luego abortó.