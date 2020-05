¿Cuándo volverán a trabajar los funcionarios?

Los funcionarios públicos están teletrabajando como buena parte de los empleados en España. Sin embargo, también ellos tendrán que reincorporarse pronto a sus puestos de trabajo en una de las fases de la desescalada que ha marcado el Gobierno.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública está concluyendo el plan de desescalada que se trasladará a los sindicatos y que resultará de aplicación general a toda la Administración General del Estado, teniendo presente que la modalidad de trabajo no presencial seguirá siendo preferente.

En estos momentos, unos 108.000 trabajadoras y trabajadores públicos (el 62,5%) trabajan de manera no presencial y 47.900 (el 27,5%) lo hacen de manera presencial, según informa el ministerio en un comunicado.

Por tanto, hasta que no se produzca la mesa sectorial no habrá una fecha concreta para ir reincorporándose al trabajo presencial. Para los empleados no públicos, el teletrabajo se podrá abandonar a partir del 8 de junio cuando, si todo va bien, la C. Valenciana entraría en la fase 3.

