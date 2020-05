Gabriela Bravo defiende los hospitales de campaña para afrontar la desescalada entre críticas de la oposición

La consellera de Justicia Gabriela Bravo ha defendido este jueves en la diputación permanente de les Corts valencianes la construcción de los tres hospitales de campaña en Alicante, València y Castelló durante la crisis sanitaria y ha asegurado que, pese a no han acogido pacientes, estas infraestructuras han permitido reforzar el sistema necesario "con recursos suficientes para abordar la emergencia y poder iniciar la fase de recuperación de la normalidad en la atención médica en los centros convencionales".

En cambio, la portavoces de la oposición han reprochado a la consellera la improvisación de estos proyectos y han pedido explicaciones por adjudicar un proyecto de esta envergadura a una empresa creada semanas antes de que se decretara la pandemia y que cuenta con un capital social de solo 3.000 euros. "¿Garantiza usted que no se va a retirar material necesario de los hospitales de campaña antes de hora, como son los grupos electrógenos?", se ha preguntado el diputado del PP José Císcar.

La portavoz del PSPV, Rosa Peris, ha acusado a la oposición de "mentir" sobre la empresa y ha dicho que son proveedores del Ministerio de Defensa y, aunque ha defendido el modelo Ifema de la Comunidad de Madrid, ha dicho que la "realidad de la C. Valenciana es distinta", porque en esta autonomía se invierte más en la sanidad pública.

Según Bravo, los tres hospitales tienen una capacidad de 1.100 camas, que según ha subrayado están compradas y preparadas, "si bien hasta ahora se han instalado 798 (370 en València, 240 en Alicante y 188 en Castelló) para primar la comodidad de los usuarios". Además, ha afirmado que están preparados para albergar camas UCI si fuera necesario.

Bravo ha razonado que los hospitales de campaña de la C. Valenciana no "son comparables a las instalaciones provisionales de otras comunidades autónomas como Madrid, Castilla y León o Cataluña, sino ampliaciones de los hospitales de referencia de cada provincia, que han permitido además la territorialización del aumento de la capacidad hospitalaria de manera sólida y duradera".

El coste del montaje de los tres centros modulares ha sido de 4,8 millones de euros, a los que hay que sumar otros 2,2 millones que costó la adecuación de los terrenos y que se encomendó a la empresa pública Tragsa, ha declarado la consellera en les Corts. Los hospitales están diseñados para que puedan ser desmontados y almacenados para un uso posterior en otra emergencia y el Consell los mantendrá instalados durante el verano por si se produce un nuevo brote en otoño.

El portavoz adjunto de Vox José María Llanos ha lamentado que el Consell no decrete el luto oficial en la C. Valenciana -la jornada de luto oficial fue el 19 de abril -, mientras que el diputado de Ciudadanos, Vicente Fernández, ha lamentado la falta de previsión del Consell. "No hicieron nada porque estaba más preocupada en el 8-M y en permitir las Fallas que en la prevención. Antepuso su ideología de género a la salud de los valencianos", ha dicho. Respecto a los hospitales de campaña, Ciudadanos los ha calificado de "vergüenza" porque "no están inaugurados, no hay pacientes y en los lavabos no caben las sillas de rueda".

El PP ha compartido estas críticas. El diputado José Císcar ha insistido en que Bravo "forma parte de la historia de esta empresa" porque son sus primeras adjudicaciones. Císcar se ha preguntado si no habían más empresas para proceder al montaje de estos centros y ha cuestionado que "una empresa sin riñón financiero" sea la escogida por la Conselleria y se ha interesado por la "rebaja que piensa exigir por el incumplimiento del contrato". se le tenga que adelantar el 50 del inciio del contrato, como explica que no tengamos las camas, qué rebaja iensa exigir por incumplimiento del contrato".

En el turno de réplica, Bravo ha dicho que pusieron en marcha los hospitales de campaña "para que el sistema sanitario no se colapsara" y ha negado que se hayan ocultado los contratos. "En estos 10 días los partidos han solicitado las peticiones de documentación y por supuesto van a tener toda la documentación y el expediente. No tenemos nada que ver, no hemos venido a engañar a nadie ni tampoco a aprovecharnos del sufrimiento y embolsarnos unos cuantos euros como hacían otros. Hemos venido a trabajar".