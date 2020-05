Una jornada sin fallecidos en las provincias de Alicante y Castelló

La Comunitat Valenciana no registró fallecimientos por coronavirus en las provincias de Castelló y Alicante en las últimas 24 horas. El territorio valenciano contabilizó 42 nuevos contagios en ese espacio de tiempo y 7 fallecidos (que elevan a 1.328 el total), tuvieron lugar en la provincia de València. Mientras, sigue alimentándose la tendencia en la recuperación de pacientes, al darse 615 nuevas altas y acumularse 8.769 personas curadas, el 64 % desde que empezó la pandemia.

En su habitual comparecencia, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, indicó que se han confirmado 10.661 casos de coronavirus con pruebas PCR, de los que se mantienen activos 3.542, el 26 % de los mismos cuando hace un mes ese porcentaje era del 90 %.

Actualmente hay 488 personas ingresadas, 43 en la provincia de Castellón, 140 en la de Alicante y 305 en la de Valencia, y son 49 menos que el viernes, mientras que de ellos, están en la UCI 92 (cuatro menos), 11 en Castellón, 45 en Alicante y 36 en Valencia, con lo que, según Barceló, se mantiene la tendencia a la baja. Respecto a las altas, destacó que se han incrementado un 24 % en la última semana y del total de las 615 de este sábado, 115 son en la provincia de Castellón, 133 en la de Alicante y 367 en la de Valencia.

Del total de 8.796 curados, son 1.213 en la provincia de Castellón, 3.150 en la de Alicante y 4.433 en la de Valencia. Además, se detectaron 169 nuevos casos positivos: 42 a través de PCR y 127 a través de test rápido, que elevan a 13.676 (10.661 por PCR y 3.015 por test rápido) el total de positivos desde que comenzó la pandemia.

Por provincias, 33 en Castellón (6 por PCR) para un total de 1.988; 68 en Alicante (7 por PCR) y 4.671 en total y 68 en Valencia (29 por PCR) y 7.011 en total. Además hay 6 desplazados (5 por PCR). Hasta la actualidad se han producido un total de 1.328 fallecimientos en la Comunitat Valenciana: 200 en la provincia de Castellón, 470 en la Alicante y 658 en la de Valencia y respecto al viernes han sido siete, todos ellos en la provincia de Valencia y cinco de ellos en residencias.

Por segundo día consecutivo, no se produjo ningún fallecimiento en la provincia de Castelló. Desde el 23 de abril no se había producido esta situación y desde el 16 de marzo no había ningún fallecido en Alicante.

El número de profesionales de la Sanidad que han recibido ya el alta son 1.854 personas y el total de positivos 2.617 (1.809 a través de PCR y 808 con test rápido), de los cuales 763 permanecen activos en este momento (64 en la provincia de Castellón, 315 en la de Alicante y 384 en la provincia de Valencia).