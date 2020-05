"Hay gente que ya no tiene para comer. Necesitan una prestación de emergencia ya". Las palabras vienen de los responsables de las plataformas sociales que reclaman conjuntamente medidas urgentes para ayudar a las personas que han quedado más expuestas por la crisis económica derivada de la Covid-19. "Hemos detectado que hay muchas familias que no cobran un duro por nada porque su trabajo no está protegido porque cobran por horas, o por días, pero no tienen sueldo", explica José Luis González Meseguer. El Pla de Xoc Social al País Valencià habla de una "gran tragedia que viven millones de personas por no tener la posibilidad de obtener ingresos a través del trabajo, que se ve multiplicada por la imposibilidad de poder salir a buscarse las 'habichuelas': cuidadoras, trabajadoras de la limpieza, artistas callejeros, chatarreros, vendedores ambulantes, jornaleros, etc.

'Pero no sólo afecta a los trabajos de la economía sumergid, sino también aquellos trabajos precarios que se complementan, en la familia, con los de la economía sumergida", explica Gloria Marín, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), integrada en el Pla de Xoc Social al PV. "Con la crisis de la Covid-19 nos hemos encontrado con muchas familias que se han quedado sin ingresos del trabajo, familias que antes llegaban con dificultad extrema a final de mes y que representan el 40% de las familias. Es gente a la que se le ha acabado el dinero, que tiene que pedirlo a la familia, y los abuelos que en la crisis de 2008 te podían llenar la nevera ya no pueden hacerlo. El sistema no está preparado para esto. Para una emergencia social como esta no estábamos preparados en absoluto", afirma Gloria, que reclama un 'ingreso de emergencia por la Covid-19', tal como ha hecho Canarias, la única comunidad autónoma que se rascado el bolsillo para ayudar a los más necesitados.

Más información sobre la desescalada y el coronavirus en Valencia

ÚLTIMA HORA: Últimas noticias del coronavirus y la desescalada en Valencia

Ni un ingreso en UCI y un único hospitalizado en las últimas 24 horas en la C. Valenciana

La sanidad valenciana ha realizado test al 42 % de los pacientes sospechosos

Estos son los municipios de cada departamento sanitario valenciano

Nuevos horarios de los funcionarios para evitar aglomeraciones

La Basílica de la Mare de Déu se llena de fieles pese al estado de alarma

Inauguración de la nueva plaza del Ayuntamiento de València, ya peatonal