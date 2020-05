Simón achaca al ministerio la decisión de dejar fuera de la fase 1 a la C. Valenciana

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha asegurado esta mañana que la decisión última de qué comunidades pasaban o no a la fase 1 fue adoptada "a nivel de ministro" y que él y su equipo de la Dirección General de Salud P ública sólo se responsabiliza del contenido técnico de los informes. "Nosotros entregamos los informes al ministerio, pero no nos corresponde a nosotros tomar la decisión", ha dicho el responsable sanitario al ser preguntado sobre en qúe momento el Gobierno central iba a hacer público los informes que justifican los motivos por los que unas comunidades han pasado de fase y otras no.

Entre las comunidades que no han podido pasar de forma completa se encuentra la Comunitat Valenciana. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrado su disconformidad con esta decisión y es una de las voces discrepantes con el Gobierno de Pedro Sánchez al que acusa de haber cambiado las reglas de juego en el último momento. Simón no se ha pronunciado sobre esta controversia, pero ha venido a insinuar que una cosa es la parte técnica y otra la decisión política.

Además, ha dicho que tampoco depende de él publicar estos informes, aunque cree que se hará en breve, aunque no puede dar fechas. Eso sí, ha asegurado que todo el contenido se ha discutido con las comunidades autonónomas y todo aquel que debía estar informado lo está.

