La Interagrupación pide "más datos" antes que cancelar Fallas

El rechazo masivo de las comisiones a celebrar Fallas en versión reducida y trasladar los festejos a 2021, según como refleja la encuesta realizada por los representantes de los delegados de sector de la Junta Central Fallera se relativiza en la Interagrupación, el otro ente que ejerce de portavoz de las comisiones. No se desprecia, pero sí que se considera que la decisión depende de datos mucho más concretos. Es la opinión expresada por el presidente, Guillermo Serrano, que apela a que el voto, la decisión, debe realizarse «con conocimiento de causa de lo que puede realizarse y de lo que no».

Dicho de otra forma: «la encuesta no es despreciable ni mucho menos, porque representa un estado de ánimo que es importante conocer. Pero, a la vez, creo que el «sí» o el «no» dependerán mucho del contenido de las propuestas. Votar sobre unas fallas a medio gas o sui generis no se puede si no hay datos. Si no hay concreción. Y estoy convencido de que, con datos en la mano, se optará con la mayor de las lógicas».

Al ayuntamiento le crece la presión conforme cada junta local anuncia el aplazamiento de las fiestas. Y cada una de éstas es una tragedia añadida a los artistas falleros –los grandes perjudicados en términos económicos–. Pero las reuniones telemáticas con las partes que fueron convocadas a mediados de marzo no se han interrumpido. También es cierto que, en buena lógica, las pautas de las fallas «sui generis» no las marcará el consistorio, sino las entidades superiores, que son las que establecerán el corte de «hasta aquí puede celebrarse». «Son muchas las consideraciones a pensar».



«No son para estar envueltas»

Para quien ha caído como una bomba esos resultados (no vinculantes, hay que recordar) es a los artistas falleros, que consideran el aplazamiento como una sentencia de muerte para el oficio, puesto que los talleres serían incapaces de subsistir un año sin trabajo. Ayer, el secretario del Gremio de Artistas Falleros ponía mil peros a conservar las fallas hasta marzo de 2021, como que «si cierran muchos talleres no habrá fuerza numérica para años posteriores poder realizar todas las fallas.

Ademas del estado en que se encontraran las piezas tras dos o tres transportes, golpes, humedad y cambios meteorológicos, Las Fallas no están creadas para estar tanto tiempo envueltas en plásticos. Tampoco artísticamente es defendible ampliar por ampliar, será en muchos casos un "pegote" que descompondrá la composición y en alguna demarcación no podrá por falta de espacio físico , en muchos casos la cartelería dejará de tener sentido y no será una Falla fresca de temática».



«Miedo, inseguridad y prisas»

Por ello, el habitual portavoz gremial escribía en redes sociales que «ha faltado dialogo antes de emitir votos a favor o en contra y ha primado el miedo, la inseguridad y las prisas». Ahora mismo, con todo, los artistas tienen una prioridad: que las Fallas abandonen los talleres. A día de hoy, la empresa Tragsa no ha recibido la orden de ir acudiendo a los talleres para retirar las obras y guardarlas en Feria València, donde, de momento, sólo reposan las que habían sido sacadas a la calle hasta el día 11, una parte de las cuales no irán a Feria, pues están en naves particulares. Esa retirada tiene que ser sufragada por la Generalitat, según lo pactado entonces.