Los hosteleros de Dénia claman por la falta de ayudas

Los hosteleros de Dénia solicitarán al ayuntamiento «oxígeno» en materia de tasas e impuestos para poder salir adelante. Así se decidió en la reunión mantenida por la Asociación de empresarios de hostelería y turismo de la Marina Alta (Aehtma) en la que participaron más de 60 socios.

En concreto, el sector solicitará a la administración local que reconsidere el pago de la tasa por ocupación de la vía pública, es decir la conocida como tasa de terrazas, pero además, que «condone el pago del servicio que no se están prestando», en referencia a la tasa de basura, ya que «los bares y restaurantes no estamos generando residuos. No tiene sentido cobrar la basura a un sector que no ha trabajado», expusieron algunos de los asociados.

A este respecto, varios empresarios recordaron que locales de unos 50 metros cuadrados estaban pagando una media de 1.000 euros al año por la recogida de residuos. «Esto es mucho ahora para nosotros», añadían.

Asistentes a la reunión, que se realizó por medios telemáticos, aseguran que ésta fue bastante «tensa», en la que se puso de manifiesto el «cabreo» de los hosteleros ante la «falta de ayudas del ayuntamiento. Por ahora, en materia de impuestos y tasas solo se nos ha aplicado medidas en el IBI», decían.

En este sentido «no entendemos cómo el consistorio de Dénia no ayuda más al sector hostelero cuando la bandera de esta ciudad es la gastronomía». La sensación, comentaban, es la de «quedarnos atrás. Vemos como otros ayuntamientos sí que aplican medidas fiscales para oxigenar al sector y el nuestro no; no entendemos nada», comentaban algunos a Levante-EMV.

«La situación es dramática y el Ayuntamiento de Dénia no se da cuenta de que muchos hosteleros no podrán abrir, ni tan siquiera cuando pase la pandemia. El gobierno local no parece ser consciente de la gravedad y de la coyuntura por la que está atravesando nuestro sector», lamentaban.

Empresarios con experiencia expusieron que «nunca antes habían vivido una situación así, pese a llevar su negocio muchos años en activo y en algunos casos una tercera generación. Tanto es así, que como ya publicó este diario, tan solo un 15 % de los hosteleros han podido subir la persiana. Las pocas garantías de rentabilidad ante la ausencia de clientes al no permitirse la circulación entre provincias todavía y las limitaciones de aforo, que hacen inviable abrir, ya que no cubrirían gastos, a lo que suma la inversión en medidas de seguridad y sanitarias, han provocado que muchas persianas sigan bajadas a día de hoy en esta comarca.