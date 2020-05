Las sanciones por incumplimientos se duplican el pasado fin de semana

Padres con niños, deportistas, paseantes. Los incumplimientos han llegado por varios frentes. Y por todos los motivos que se habían reglado: no respetar la distancia de seguridad, salir del confinamiento en las bandas horarias que no tocan, realizar actividades que no están permitidas. Y como los datos se han multiplicado, el ayuntamiento, y más concretamente la delegación de Protección Ciudadana, tuvo que salir ayer si no a poner el grito en el cielo, sí a avisar y a recordar que una pandemia no es un juego.

Los datos son serios y así los expuso el concejal Aarón Cano: «Se ha detectado una importante relajación en cuanto al cumplimiento de las normas establecidas y tenemos que recordar que estamos saliendo de una crisis gravísima, pero no hemos salido todavía de ella. Las medidas de distancia social e higiénicas deben mantenerse en el tiempo, independientemente de la fase».

Y es que el consistorio ha tenido que optar por meter miedo: La Policía Local ha sancionado a un total de 1.261 personas durante este último fin de semana: 263 el viernes día 8, 483 el sábado día 9 y 515 el domingo 10. Récord absoluto desde que se decretó el estado de alarma. Y lo que es peor: el doble que el fin de semana anterior, cuando se levantaron restricciones y se establecieron las bandas horarias para cada grupo de edad y actividad. Contrariamente a lo que podría pensarse, peor que aquella euforia ha sido la relajación siete días después.

«La gente debe entender que esto no es un juego. Que lo que hemos pasado no es una cosa que se produce y se va. Puede venir cualquier rebrote. Esto no tiene nada que ver con nada de lo que hemos visto hasta ahora. Y es preocupante que la Policía Local haya elevado tantas propuestas de sanción» aseguraba el edil. Desde que se estableció el estado de alarma se han producido 11.678 sanciones. «Pero es preocupante que más del diez por ciento hayan sido en esos tres días, y que éstas sean prácticamente el doble que el fin de semana anterior».

La preocupación municipal radica ahora en qué pasará ahora a partir del lunes cuando, teóricamente, la ciudad pasará a la Fase 1. Y sobre todo, teniendo en cuenta los problemas que esto ha generado en otras ciudades.

Uno de los asepectos que se van a dar a conocer en los próximos días es la reordenación de espacios para paseantes y deportistas. Especialmente en lo tocante a que siempre hay que circular por la derecha. La Ronda Norte es el primer espacio en el que se va a reforzar estas disposiciones, además de abrir el carril bus para el uso peatonal y con señalización para evitar que la gente se cruce.

Precisamente la delegada del Gobierno, Gloria Calero, apelaba ayer a la responsabilidad de la ciudadanía. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido a 1.259 personas y han cursado 138.762 propuestas de sanción en la Comunitat Valenciana. «Volver a la casilla de salida no solo tendría consecuencias desde un punto de vista sanitario, sino también económico. No podemos permitirnos el lujo de volver atrás con las graves consecuencias que ello supondría», reiteraba."Volver a la casilla de salida no solo tendría consecuencias desde un punto de vista sanitario, sino también económico. Estamos iniciando el camino hacia una nueva normalidad y no podemos permitirnos el lujo de volver atrás con las graves consecuencias que ello supondría", ha señalado.