Cañizares llama "Neron" al edil Aaron Cano por "mentir" sobre los incidentes en la Basilica

El cardenal Antonio Cañizares ha respondido duramente al concejal Aaron Cano tras la polémica suscitada el pasado domingo, cuando algunos fieles se congregaron a la puerta de la Basilica en el día de la Mare de Déu. Cañizares llega a comparar al edil socialista "con el Nerón de la Roma del Imperio", insistiendo en varias ocasiones en que este mintió al asegurar que desde el Arzobispado se estaban incumpliendo las medidas de seguridad y distanciamiento decretadas por el Gobierno de España.

El prelado le reprocha a Cano que acuse "sin justificar", le aconseja que vaya "siempre con la verdad, nunca con la mentira" y le insiste en que "miente sin paliativo alguno". Cañizares enfatiza a lo largo de la misiva, que publica en el Paraula de esta semana, que la imagen de la Virgen de los Desamparados, "permaneció siempre en el templo, con las puertas abiertas de la Basílica mientras se cantaba, este como otros años, desde dentro del templo".

Como se recordará, Cano señalò que elevaría un informe de la Policía Local a la Delegación del Gobierno para que estudiase si había motivo de incumplimiento por parte del Arzobispado. Sin embargo, el alcalde de València, Joan Ribó, salió a minimizar los incidentes. Ribó aseguraba que por las imágenes que él había visto los fieles guardaban la distancia de seguridad. Poco después, la concejala socialista Sandra Gómez salía a respaldar a su compañero de filas, reiterando el mensaje de que la Iglesia debía dar ejemplo.

Carta integra del cardenal

Sr. Concejal, D. Aarón Cano: Siento desmentirle, defender la verdad y decirle que se ha equivocado usted plenamente, por completo, en el comunicado o comentario que hizo público y se difundió por medios de comunicación social a propósito de la mostración que se hizo desde el interior del templo, sin salir de él, con las puertas abiertas, ni pisar ni siquiera sus umbrales, de la Basílica de la sagrada imagen de la Mare de Déu dels Desamparats mirando a la plaza de la Virgen. ¿Alguien ha prohibido esto: abrir las puertas de un templo y mostrar dentro del templo una imagen de devoción en el pueblo? ¿Qué ley prohíbe esto? ¿Me puede mostrar algún texto legal?

Con toda rotundidad, claridad, verdad y firmeza, y con toda esa libertad que usted querría, por lo visto, cercenar y suprimir, lamento decirle que usted miente sin paliativo alguno, y al mismo tiempo, comunicarle que, por parte de la Iglesia, se ha cumplido y se está cumpliendo fiel y estrictamente, escrupulosamente la legalidad, lo que señalan las disposiciones dictadas por el Gobierno de España que veo que el Concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia paradójicamente, sin embargo, ignora o desconoce. Además tengo que añadirle que este Arzobispado está cumpliendo minuciosamente las disposiciones que nos señalan las autoridades sanitarias y gubernamentales para el estado de alarma sobre la pandemia del covid-19, basta que haga un repaso de las múltiples veces que este Arzobispado ha hecho públicas sus propias directrices para todos los sacerdotes y fieles secundando lo que se nos manda. Y, sin falsa modestia por mi parte, tengo que recordarle la disposición que este Arzobispado ha mostrado a colaborar con las Autoridades autonómicas y locales en cuanto se refiere a la pandemia del COVID-19. Por ello mi asombro y perplejidad es mayúscula por la falsedad que usted ha difundido, y no venga diciendo que una institución como la Iglesia debería dar ejemplo a la ciudadanía, naturalmente que debe darlo, y, gracias a Dios, lo está dando admirablemente. Ojalá que la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Valencia lo diese al menos del mismo modo, y con el mismo cuidado y celo que la Iglesia, en general, y en particular, en Valencia, lo está dando. ¿Por qué miente y acusa? Hace usted algo tan deleznable y denigrante como hizo Nerón en la Roma del Imperio, que acusaba a los cristianos de algo en lo que los cristianos no tuvieron ni arte ni parte, pero fueron acusados y llevados a los tribunales y a la persecución, como sabe por la historia todo ciudadano medianamente culto, ¿lo recuerda?

Si usted hubiese estado allí en la basílica de la Virgen, o hubiese seguido la Santa Misa por TV me hubiese escuchado lo que dije antes de dar la bendición y de interpretar los correspondientes himnos, dije: "El día de san Vicente Ferrer no pudimos sacar la imagen de San Vicente a la puerta de Hierros de la Catedral, ¿lo recordáis?, ¿por qué no sacamos ahora la imagen de la Mare de Déu a la puerta, sin salir del templo ni pisar la plaza, y que salude y bendiga a su ciudad, a Valencia, y a las gentes que pasen ahora por la plaza y que la gente desde sus casas puedan rezarle? ¿Qué os parece, lo hacemos? Y los asistentes, que eran el grupo de los Capellanes de la Virgen y los Canónigos, asintieron en voz alta y me respondieron unánimemente "sí, saquémosla y mostrémosla". Y permaneció la imagen de la Virgen de los Desamparados, siempre en el templo, con las puertas abiertas de la Basílica mientras se cantaba, este como otros años, desde dentro del templo, el himno a la Virgen de los Desamparados, el Himno Regional Valenciano, interpretados por el tenor y canónigo D. Miguel Bou, y coreados, con emoción contenida, por los presentes, y, finalmente, se retiró a su lugar la imagen sagrada de la Virgen.

Siento decirlo, los hechos son los hechos, aunque usted me amenace con una investigación para elevar un informe a la autoridad competente. ¿A qué autoridad se refiere cuando me amenaza con la autoridad competente, cuál es esa "autoridad competente" en este caso? Puede hacerlo si quiere, pero ya sabe que la calumnia y la falsedad no son de recibo en una sociedad respetuosa de libertades inalienables, y cuando menos está feo y es mal visto. Además dice usted por medio de lo publicado en un medio de comunicación que "cree que ha sido premeditado", ¿en qué se funda para hacer tal acusación? Tenga en cuenta que esto es delito: acusar sin justificar la presunción que usted inventa; y yo no voy a provocar ninguna investigación para informar de su conducta ante ninguna autoridad competente.

Perdóneme, Sr. Concejal, a quien no tengo el gusto de conocer. Respete a sus electores que seguro, que como buenos valencianos no se enfadan ni dicen tonterías por mostrar la imagen de la Patrona de Valencia, a la que Valencia tanto queremos, como Madre y patrona, y cómo Ella, nuestra patrona tanto quiere a todos los valencianos, a usted también, aunque no sé por qué motivos usted denuncia en medios de comunicación algo que usted se inventa y crea el bulo y lo difunde encima, creando confusión y malestar. Debo añadirle, por otra parte, que son muchísimos los valencianos quienes, conforme han podido y sabido, han agradecido este gesto emocionante de asomarse la Virgen a las puertas de la plaza, ya que no era prudente de otra forma, para amparar a los valencianos. Parece que usted ignora a los valencianos y que no le importa ir contra ellos y lo que ellos verdaderamente quieren. Sea usted sincero y no caiga tan bajo al cometer esta ruindad o mezquindad, que sólo por ignorancia, por error, por odio o por ideología, se puede cometer.

Puede estar usted muy tranquilo, como yo lo estoy, que no cometimos ayer ningún acto ilegal, ni 200 personas habían sido "congregadas" como usted parece señalar. No compare lo de ayer con una presunta convocatoria de una institución deportiva a presenciar los entrenamientos; con todo mi máximo respeto a las instituciones deportivas. No compare, por favor la Iglesia que es algo más que una "institución importante de la ciudad", - como la define usted-, con una institución deportiva y el acto de asomarse la Virgen a su ciudad, Valencia, con un entrenamiento deportivo. Tenga usted un poco más de respeto y altura de miras, por favor. Y procure, eso sí, tener más cuidado en ese cierto relajamiento que por parte de algunos que no observaron en días anteriores las normas de confinamiento, en los que para nada tiene que ver la Iglesia, como quizá a usted le gustaría que fuese para acusarla. Y tenga más cuidado con acusaciones genéricas de irresponsabilidad por parte del Arzobispado, porque solo soy yo, su servidor, Antonio Cañizares el Arzobispo de Valencia, el responsable único de llevar a la Virgen hasta el dintel de las puertas abiertas sin traspasar su casa, para bendecir su ciudad, rezar por ella o ¿no quiere usted que bendiga a su ciudad y los pueblos de Valencia, que rece por ellos, o quiere usted que no se asome con las puertas abiertas a esa ciudad y a esos pueblos?. ¿Le gustaría impedírselo?. Debo añadirle y reiterar las muchísimas muestras de adhesión, agradecimiento y cariño que he recibido de cantidad de valencianos, ni una sola queja he recibido, sólo apoyos, y usted ¿está en contra de los valencianos que tanto agradecen el gesto que se ha tenido?. Recapacite y, piense un poco. Por mi parte queda perdonado, y estoy seguro de que la Virgen también le perdona, porque no sabe lo que ha hecho en esta ocasión, y pido a los valencianos, que su mayoría no están con usted, que le perdonen y no le tengan en cuenta sus palabras y sus gestos. El daño que intentaba se vuelve contra usted, aunque en ciertos medios el daño y la calumnia ahí quedan, la mentira, se ha difundido: así no se contribuye al bien común, la base para cualquiera que esté en la política o de los políticos en el grado que sea que se precien de serlo, eso sí produce daño y odio. Observo que sigue a pie juntillas la ideología marxista: la mentira por delante, es un arma política, y, cuanto peor, mejor.

Y no olvide que hay un derecho fundamental inalienable reconocido en los países de nuestra área y en casi todos los países del mundo garantizado, además, por nuestra Constitución Española que es el de libertad religiosa, que usted parece ignorar por pretender dictar qué es lo que se puede hacer o lo que no se debe hacer en el espacio interior de un templo. Piénselo y aprenda a respetar este derecho inviolable.

Le aconsejo, si me admite un consejo, que en otra ocasión sea usted más prudente, me llame a mí primero cuando quiera publicar algo sobre la Iglesia, y le informaré verazmente, antes de salir a luz pública y así no cometerá errores como el que ha cometido. Por encima de todo vaya usted siempre con la verdad, nunca con la mentira que tanto daño hace. Gracias.

Un saludo cordial y amistoso

Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia