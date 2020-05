Lanzadera se reinventa para luchar contra la crisis y dará 4.000 euros a parados que emprendan

Lanzadera, la aceleradora de empresas de Juan Roig, ha decidido reinventarse para hacer frente a las consecuencias económicas del coronavirus. Roig, presidente de Mercadona, va a multiplicar por cinco su inversión en la aceleradora para ayudar a los emprendedores a superar las consecuencias de la pandemia y ha ordenado a los directivos de Lanzadera que replanteen todo el esquema de trabajo. Una de las principales novedades es una ayuda directa a fondo perdido de 4.000 euros a trabajadores que se hayan quedado en paro y apuesten por emprender. La ayuda no es una prestación social sino que está pensada para que personas con habilidades para montar un negocio puedan arrancar con la colaboración de los profesionales de Lanzadera.

La nueva estrategia de Lanzadera implica la simplificación y unificación de sus programas de aceleración en uno único dividido en cuatro fases adaptadas a la madurez de cada empresa. La aceleradora busca reforzar la creación de sinergias y las opciones de apoyo en las etapas de incubación (fases Start y Traction), aceleración (fase Growth) y consolidación de empresas que han crecido con un modelo de negocio probado (fase Scale Up). «Hasta ahora hemos trabajado con una serie de límites (de financiación y localización de empresas). Roig nos ha dicho que hay que replantearlo todo. Vamos a quitar esos límites para apoyar a más emprendedores», destacó Javier Jiménez, director general de Lanzadera.

El primer gran cambio es la nueva fase Start para «ayudar a personas que están pasando cierta dificultad tras haberse quedado sin empleo. Les queremos ayudar con financiación y mentorización para que puedan aportar valor a la sociedad», destacó Jiménez. «Es una solución para la reinserción laboral. Pueden participar personas que tengan una idea de negocio o que no la tengan», añadió. Los mentores de Lanzadera ayudarán a las personas que no tengan un idea clara a encontrarla en función de sus habilidades y los que participen percibirán 1.000 euros mensuales durante cuatro meses para que puedan arrancar. Lanzadera no ha cerrado el número de personas que pueden optar a esta ayuda y que deberán pasar un proceso de selección.

El segundo cambio más importante es la nueva fase Scale Up, pensada para que empresas ya consolidadas y que pueden estar pasando apuros por la crisis económica cojan tracción. Esta fase está pensada para empresas de entre 40 y 50 trabajadores y que facturen más de dos millones de euros. Estas empresas podrán optar a una financiación de hasta 500.000 euros (hasta ahora el límite eran 200.000 euros).

Lanzadera, para adaptarse al impacto de la covid-19, ha eliminado el requisito de que los emprendedores de fuera tengan que mudarse a Valencia. «Este requisito limitaba la participación de empresas de fuera de la Comunitat Valenciana. Ahora facilitamos que se incorporen más compañías», aclaró Jiménez. Este límite ha permitido en los últimos que empresas de fuera hayan acabado instalándose y generando empleo en València.

Juan Roig destacó: «Lanzadera nació para ayudar a los emprendedores a crear empresas y así generar empleo y riqueza en la sociedad. Ante este nuevo escenario económico y social vemos necesario redoblar nuestra apuesta por los emprendedores y acompañarlas, ofreciendo más recursos y herramientas de apoyo. Con esta reorganización y con la ampliación de recursos, Lanzadera multiplica su puesta por el emprendimiento para seguir consolidándose como fábrica de empresarios para que la economía de este país active su crecimiento. No se trata únicamente de no parar sino de acelerar. No es momento de ponernos límites».

Además del impulso de las nuevas fases, la aceleradora fomentará el retorno a Marina de Empreas de startups que participaron en alguno de sus programas en el pasado. El objetivo es ayudar a las empresas a que «puedan seguir creciendo» ante la situación económica actual.