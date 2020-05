La covid-19 mata a uno de cada cien infectados en la Comunitat Valenciana

El estudio de seroprevalencia publicado el miércoles por los Ministerios de Sanidad y de Ciencia constata que el coronavirus ha tenido menor incidencia en la Comunitat Valenciana que en la mayoría de autonomías españolas, algunas de las cuales, como es el caso del País Vasco, Navarra, Aragón, Cantabria, Asturias o La Rioja, sí pasaron a inicios de esta semana a la fase 1 del desconfinamiento. De hecho, hay 11 comunidades por encima de la valenciana en las que, según este estudio, la Covid-19 ha infectado a más personas.



Esta circunstancia, por una parte, demuestra que Valencia, Castelló y Alicante son de las provincias menos afectadas por la pandemia, algo que también podemos comprobar al conocer el número diario de fallecidos, positivos y recuperados. Por otra parte, al haber menos personas que han pasado la enfermedad, también hay menos personas que han desarrollado la inmunidad y, por lo tanto, los valencianos están más lejos de esa «inmunidad de grupo» (o colectiva o de rebaño), que se da cuando un número suficiente de personas están protegidas frente a una infección y que, según señaló el miércoles el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, requiere un 60 % de población con anticuerpos.



No es la única lectura que se puede hacer a partir de los primeros datos del estudio de seroprevalencia que está realizando el Instituto de Salud Carlos III y que -con una muestra de casi 60.897 participantes en toda España, 4.286 de ellos en la Comunitat Valenciana-, concluye que únicamente el 5% de los españoles (unos dos millones de ciudadanos) han desarrollado anticuerpos contra el covid-19, es decir, son inmunes al virus o han estado en contacto con la enfermedad.











Ese 2,5 % de valencianos que habrían pasado la enfermedad equivale a unas 125.000 personas. Con estos datos de personas que tienen anticuerpos IgG ( los que tardan más en aparecer e indican que esa persona ha estado en contacto con el virus pero que ya no hay infección activa), llegamos a dos conclusiones. Una es que alrededor del 92 % de los contagios que se han producido en la Comunitat Valenciana no han sido detectados por el sistema sanitario que, a fecha de 4 de mayo (un día después de que concluyera el estudio), había contabilizado 10.500 positivos por PCR, la prueba más fiable.Estos 10.500 infectados confirmados apenas representan el 8 % de los 125.000 que calcula el estudio de prevalencia. Por su parte, la media de casos confirmados con PCR a nivel nacional solo representa el 10 % de los casos que calcula el estudio.Otra de las conclusiones a las que se llega a partir del estudio es que la letalidad del virus es mayor de lo que se pensaba, aunque en este caso la Comunitat Valenciana está ligeramente por debajo de la media nacional. Como señalábamos anteriormente, el estudio afirma que un 2,5 % de los valencianos „unas 125.000 personas„ se ha infectado. Si en ese 3 de mayo en el que concluyó el estudio se contaban en la Comunitat 1.279 fallecidos, la letalidad del virus sería del 1,02 %. Es decir, ya habrían muerto uno de cada cien valencianos enfermos de coronavirus. Eso sin contar las «muertes sospechosas», las que se estiman a partir de los registros civiles que recoge el Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo), y que elevaría la cifra al 1,1 %.El Imperial College estimó que la letalidad de la Covid-19 para China es del 0,66%, y el Instituto Pasteur, del 0,7% para Francia. A partir del estudio del Instituto Carlos III, si el virus ya ha infectado un 5% de los españoles „más de dos millones de personas„, y el 3 de mayo se habían confirmado 25.400 muertos, la letalidad del virus en toda España sería del 1,1%. Si contamos las 5.900 muertes sospechosas de covid-19 pero sin confirmar, la letalidad nacional se elevaría al 1,3 %.Por provincias, la letalidad del coronavirus en la de Valencia sería del 1,1 %, del 1,2 % en Castelló y del 0,9 % en Alicante. En la provincia de Madrid sería del 1,1 % y en la de Barcelona del 1,4 %. En las tres provincias vascas, por poner un ejemplo de comunidad que sí pasó completamente a la fase 1, el estudio demuestra que la letalidad es mayor que en la Comunitat Valenciana: 1,3 % en Gipuzkoa, 1,5 % en Álava y 1,6 % en Bizkaia.Los mayores índices de letalidad de la Covid-19 se encuentran en La Rioja (3,2 %, también ya en la fase 1), Cáceres (2,5 %, también en la fase 1), Girona (2,5 %) y Tarragona (2,2 %).El estudio también demuestra que las provincias valencianas no están entre las que más positivos de coronavirus han registrado desde que se declaró la pandemia. Las cifras muestran una gran variabilidad geográfica y mayor incidencia en el centro de la provincia que en la periferia, con provincias que presentan una prevalencia siete veces mayor que otras. Soria, por ejemplo, es la que tiene mayor porcentaje de personas que han pasado la enfermedad, un 14,2%. En el extremo opuesto están Murcia y Las Palmas, donde la prevalencia es del 1,4 %.En el caso de la provincia de Valencia el 2,3 % de la población ya habría pasado la enfermedad, en la de Alicante ya sería el 2,7 % y en la de Castelló el 2,8 %. En Madrid es el 11,3 %, en Barcelona el 7,1 y en Bizkaia el 3,9 %. Por sexos, la prevalencia en los hombres de la Comunitat es del 2,8 % y en las mujeres del 2,2 %El estudio del Instituto Carlos III analiza también los posibles casos sospechosos de Covid-19 a partir de tres o más síntomas compatibles con la enfermedad o presencia de anosmia (ausencia de olfato). También en este caso la incidencia es mayor en las provincias del centro de España, mientras que las de la Comunitat Valenciana se encuentran en la zona media de la tabla. Así, en la provincia de Valencia el porcentaje de sospechosos de haber pasado el virus es del 12,8 %, en Alicante del 14 % y en Castelló del 11,3 %.