Mareas Blancas pide que no cesen los aplausos

La Coordinadora Estatal de Mareas Blancas pide que no se paren los aplausos diarios a las 20 horas en homenaje al personal sanitario. Advierte que el movimiento surgido para hacer un último gran aplauso este domingo 17 de mayo a las 20 horas para acabar dignamente con el homenaje que se ha ido diluyendo poco a poco en la desescalada, "es una acción anónima que, "sin santo ni seña", se arroga la potestad de querer cerrar ventanas, tapar bocas, atar manos y silenciar humanidad; en definitiva poner freno al hecho de compartir entre la ciudadanía el agradecimiento colectivo hacia todos los profesionales que están haciendo posible nuestro confinamiento".

La Coordinadora Estatal de Mareas Blancas, advierte que no tiene como cometido la censura, "pero está totalmente en contra de llamamientos anónimos que pretenden liderar no sabemos qué en aras de un cierre digno. Hay que denunciarlo por cuanto plantea dudas muy razonables sobre qué y quiénes se esconden detrás; induce na pensar que hay algo más de de lo que expresa en sus mensajes. Aplaudir más o menos no tiene nada que ver con la dignidad; intentar romper la dinámica social que resulta ser, además de un agradecimiento colectivo, una ocasión para generar colectividad y permitir un gesto por la esperanza, es lo indigno", señalan.

Desde la Coordinadora se preguntan:

¿ A quién le duelen los aplausos ?

¿ Porqué quieren a callar las muestras de admiración hacia los sanitarios que están en la primera línea y al frente de una actividad imprescindible para superar la enfermedad ?

¿Porqué quieren acallar también esos aplausos qué significan el agradecimiento colectivo hacia el resto de los profesionales que nos están haciendo posible la continuación en el día a día del confinamiento ?

¿De que cierre con dignidad hablan ?

"Es obvio que hay unas intenciones ocultas tras el anonimato; frente a ello unas decisiones contundentes de continuar con los aplausos acompañados de música si se desea pero sobre todo de solidaridad. La Coordinadora Estatal de Mareas Blancas, continuará los aplausos "sine die". Animamos a toda la ciudadanía a que sumen a más vecinas y vecinos para crear país, con o sin canciones, pero siempre con la

humanidad y el respeto que se requiere. Así que, ante la proliferación de los ataques contra el estado de alarma y estas peticiones anónimas de

cortar el apoyo a los sanitarios y otros colectivos, consideramos como Coordinadora Estatal de Mareas Blancas que es necesario continuar con esos aplausos tan agradecidos y tan gratificantes. Animamos a seguir saliendo todos los días a aplaudir juntas y vibrantes", cncluye el comunicado emitido por la Coordinadora Mareas Blancas.

