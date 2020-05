Los aeropuertos valencianos se quedan fuera de la desescalada

El Gobierno ha dejado a los aeropuertos valencianos fuera del plan de desescalada y solo permite la entrada de extranjeros a través del puerto de València. El Ministerio de Transportes y Movilidad, que dirige José Luis Ábalos, ha designado 5 aeropuertos y 8 puertos como únicos puntos de entrada a España a través de avión o barco para minimizar los riesgos de importación de casos de coronavirus, medida que estará en vigor entre hoy y el 24 de mayo (aunque se puede prorrogar). Los cinco aeropuertos seleccionados son los de Barajas, El Prat, Málaga, Gran Canaria y Palma de Mallorca.

El protocolo que ha establecido el Gobierno de España es calcado al que en su día adoptó Mariano Rajoy para la crisis del Ébola y no está adaptado a las circunstancias de una pandemia como la del coronavirus.

La orden publicada ayer es de aplicación a vuelos de viajeros con origen en cualquier aeropuerto situado fuera del territorio español y a buques de pasajeros que presten servicio de línea regular.

La limitación del uso de Manises y El Altet no se aplicará a las aeronaves del Estado, la realización de escalas con fines no comerciales, los vuelos exclusivos de carga ni a los humanitarios o de emergencia. Además, el Ministerio de Sanidad puede autorizar puntualmente entrar por otras instalaciones a aeronaves o buques que transporten exclusivamente ciudadanos españoles o residentes en España, aunque se adoptarán medidas de control sanitario para evitar riesgos a la población. Estas medidas se suman a las de cuarentena a los ciudadanos extranjeros que quieran entrar en España.

El alcalde de València, Joan Ribó, aseguró ayer que la decisión de que el aeropuerto de Manises no esté operativo «no le gusta», pero puede «entenderlo» y destacó que el puerto de la capital del Túria sí está en la lista. «El puerto de València es el primero de España, pero el aeropuerto no lo es. Yo puedo entender que no estén abiertos todos los aeropuertos y que estén los más importantes», añadió el alcalde.

Por otro lado, Lufthansa ha confirmado su intención de volver a operar desde Manises en junio. En concreto, la actividad regresará en apenas un par de semanas mediante conexiones operadas por Lufthansa, Eurowings y Swiss entre València y Alicante-Elx con destinos a Alemania y Suiza. La aerolínea Swiss volverá a Valencia en junio con cuatro vuelos semanales. La compañía planea operar hasta 190 vuelos desde Zúrich y Ginebra a 41 destinos europeos, incluidos Málaga, Barcelona, Madrid.

Ryanair también tiene intención de retomar sus operaciones desde los aeropuertos valencianos en las próximas semanas. En cualquier caso, la reapertura de estas rutas aéreas depende de que el Gobierno permita retomar las operaciones comerciales en El Altet y Manises.