Fase 1 Comunitat Valenciana: El galimatías de la movilidad

La entrada de todos los valencianos en la Fase 1 ha llegado acompañada de medidas que tienden a una mayor libertad de las actividades sociales y la movilidad, pero ha dado lugar a contradicciones y dudas entre los ciudadanos. A cada comparecencia del Gobierno para explicar lo que está permitido y lo que no, le sigue un debate para interpretarlo. Las respuestas no quedan claras hasta que se publican en el BOE. El primer ejemplo de la ceremonia de la confusión fue la autorización de la salida de los niños, que tuvo que rectificar el Gobierno. Los periodistas trataron ayer que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, arrojara algo de luz sobre algunos aspectos de la movilidad en la Fase 1, pero la casuística es enorme y el cambio de las normas constante. La propia Generalitat estaba pendiente del BOE para tenerlo claro.

El aluvión de normas provoca absurdos como que un grupo de amigos pueda moverse en coche a partir de mañana por toda la provincia para irse a almorzar, pero no pueda salir del municipio a hacer deporte en la montaña. Las órdenes ministeriales 380 y 388 regularon para la población en general y para el deporte profesional o federado la actividad física en espacios de uso público durante la Fase 0, pero no han sido actualizadas en la Fase 1. La orden 399 habilita nuevas actividades en la Fase 1 permitiendo que la práctica deportiva en instalaciones al aire libre (como las pistas del viejo cauce del Túria) puedan realizarse sin sujeción a franjas horarias ni limitación de desplazamientos (cualquier vecino de la Eliana podría ir a entrenar a las pistas del río). Como éste hay múltiples ejemplos. Estas son las dudas más habituales y sus respuestas:



Pareja

¿Puedo ir a ver a mi novia a otro municipio?

Sí, de hecho es el equivalente a ir a la segunda residencia, que está permitido en la Fase 1, tal y como contempla el artículo 7 de la orden SND 399/2000 de 9 de mayo que permite la circulación por toda la provincia.



Playa

¿Se puede ir a la playa si no eres de un municipio costero?

Si vas a ver a un amigo que vive en la playa sí. Sin embargo, si solo quiere ir a pasear no puedes.



Deporte

¿Puedo desplazarme a otros municipios para hacer deporte o pasear?

No si no es en un recinto cerrado (como las pistas de atletismo del río en València). La práctica de deporte no profesional está recogida en la orden SND 380/2020 de 30 de abril sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre y solo se puede practicar una vez al día dentro de las franjas horarias

permitidas (de 6 a 10 de la mañana y de 20 a 23 horas de la noche) si el municipio tiene más de 5.000 habitantes. No se puede salir del municipio a practicar deporte o pasear ni hacer uso del coche para desplazarse a un espacio público para realizar actividad física.



Bicicleta

¿Se puede cambiar de localidad en la práctica deportiva del ciclismo?

No se puede salir de los términos municipales.



Trail

¿Puedo ir de València a la Calderona a correr por la montaña?

No se puede hacer deporte fuera del municipio. Sin embargo, sí se puede quedar con un grupo de amigos en la Calderona a almorzar en los bares donde suelen ir los corredores y ciclistas.



Ciclismo en grupo

¿Se puede hacer ciclismo en grupo de hasta 10 personas?

No, la práctica de deporte debe ser de manera individual ( artículo 2.3 de la orden SND 380/2020). Lo que habilita la orden SND 399/2020 es la realización de actividades de turismo activo de naturaleza para grupos de hasta un máximo de 10 personas con empresas registradas.



Entrenamiento amateur

¿Puedo practicar deporte fuera de la franja horaria deportiva en una instalación de otro pueblo?

Sí. Las instalaciones deportivas al aire libre se rigen por la orden SND 399/2020, lo que implica que no tiene franjas horarias y que su límite geográfico es la provincia.



Bares

¿Se puede acudir a una terraza de un bar a cualquier hora con un niños?

Otra incongruencia, sí se puede. Acudir a una terraza no es una actividad recogida en la orden SND 370/2020 sino en la orden SND 399/2020 donde no se establecen limitaciones o franjas horarias para el desarrollo de las actividades establecidas en la misma.



Cambio de municipio

¿Se puede ir a un bar o a una peluquería de otra localidad?

Sí. La orden SND 399/2020 de 9 de mayo recoge en sus artículos 10 a 14 las condiciones para la reapertura al público de establecimientos y locales minoristas y de prestación de servicios y, en los artículos 15 y 16, las condiciones para la reapertura de las terrazas. En ninguno de los dos capítulos se recogen limitaciones de ámbito geográfico por lo que se debe acudir a la norma que permite la libre circulación por la provincia. Es decir, se puede acudir con total libertad a negocios de otro municipio dentro del límite provincial. En relación con el vehículo, no existe ninguna mención en la orden por lo que está permitido utilizarlo.

