Sanidad pedirá en una semana estar en la fase 2 al caer las hospitalizaciones

La Conselleria de Sanidad solicitará la próxima semana al ministerio que las tres provincias pasen a la fase 2. Una decisión que adelantó en la rueda de prensa que ofreció ayer y en la que mostró su «satisfacción» después de que toda la Comunitat Valenciana pasara a la fase 1, según comunicó el Ministerio de Sanidad el pasado viernes.

Aunque esta intención de pasar a la fase 2 depende aún de muchos factores. Primero habrá que ver qué sucede con las tres áreas metropolitanas valencianas, las más pobladas, liberadas de la fase 0 más restrictiva e inmersas en la fase 1, más permisiva. Si se respetan las normas de distanciamiento social y las medidas de seguridad se evitarán nuevos contagios. «Esta semana es decisiva y también lo es el comportamiento que tengamos todos», incidió la consellera de Sanidad, Ana Barceló. «Entramos en una fase que es muy importante consolidar. No bajen la guardia», apeló. De la responsabilidad individual de cada una de los 5.003.769 millones de personas que viven en la Comunitat Valenciana dependerá que no se den pasos de cangrejo en la vuelta a la normalidad.

La evaluación de la pandemia en las tres provincias y las veinticuatro áreas de salud tendrán que combinarse con los criterios que exija el Ministerio para avanzar de «pantalla». La conselleria aún no los ha recibido. Pero sí tiene claro que solicitará el paso a la fase 2 por provincias y no por áreas sanitarias, aunque estas se controlan al detalle para comprobar la evolución diaria de los casos. Tampoco ve problema Barceló en que diez áreas sanitarias lleven una semana de adelanto a las otras catorce que se incorporaron ayer. «Vamos a intentar que sea la provincia la que pase en su conjunto, y no por departamentos», respondió al ser interrogada al respecto.

La última actualización de la pandemia, según las cifras que facilita la Conselleria de Sanidad, revela que se han registrado 37 nuevos casos positivos de covid-19 confirmados a través de PCR (5 en Castelló, 10 en Alicante y 22 en Valencia), con lo que asciende a 10.850 el total de casos acumulados confirmados mediante prueba PCR (siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa, que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno y confirmar si una persona está o no infectada por coronavirus. Se las considera las más fiables). También se registraron ayer 8 fallecimientos por coronavirus, cuatro de ellos personas mayores de residencias y un médico del Hospital General.

La cara amable de la jornada fueron las 53 nuevas altas (5 en Castelló, 36 en Alicante y 12 en Valencia), que suponen que 9.761 personas han superado la enfermedad. Las personas hospitalizadas por la covid-19 son 367, veinticinco menos que el viernes, de las que 58 permanecen en la unidad de cuidados intensivos (UCI), que ayer acogía a nueve pacientes menos.

Barceló destacó que durante mayo se ha reducido la presión asistencial: «un 50 % los ingresos en UCI y un 44 % las hospitalizaciones», lo que supone un descenso del 82 % en ambos casos si se compara con el pico de la pandemia en abril. El dato que no quiso facilitar Barceló fue el de casos sospechosos. Por último, tres nuevos sanitarios dieron ayer positivo, por lo que ya suman 2.685 profesionales contagiados, aunque 2.027 ya han recibido el alta, 21 de ellos en las últimas 24 horas.