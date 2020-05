Una tercera candidata se postula para liderar Podem frente a Lima y Davó

Una tercera candidata se ha postulado hoy para liderar Podem en la Comunitat Valenciana. Tal como avanzó este diario, se trata de Lidia Montero, ligada al sector Anticapitalistas y exsecretaria de Organización de Podem bajo la anterior dirección de Antonio Estañ.

Montero, enfermera de profesión, se ha presentado bajo la marca 'Arrels de Podem, els cercles en moviment', incidiendo en que su candidatura surge desde las bases y es "horizontal, abierta y respetuosa con la diversidad".

La nueva aspirante se suma a las candidaturas anunciadas por la portavoz en Les Corts, Naiara Davó, y la diputada Pilar Lima. Ambas se reunieron ayer para tratar de acercar posturas en torno a una lista única, pero la cita terminó en desencuentro. Montero ya formó parte de la candidatura que en 2017 encabezó el entonces diputado Daniel Geffner,, denominada Marea Valenciana, si bien terminó integrándose en la candidatura de Estañ después de alcanzar un acuerdo en virtud del cual ocupó posteriormente la secretaría de organización.

"Es hora de reconstruir este partido-movimiento desde la fortaleza de sus raíces", ha manifestado hoy la aspirante en un comunicado en el que pone en valor el trabajo desplegado desde los Círculos, un sistema que "ha mostrado sus beneficios y sus éxitos en muchos casos". Montero participa en el Círculo de Sanidad, que "ha surtido al partido y al grupo parlamentario de argumentos, propuestas, datos y razones que luego se han convertido en realidades como la reversión del Hospital de La Ribera".

Sin embargo, Montero advierte de que "la política exprés y de titulares que prima en la actualidad ha arrastrado también a Podem a abandonar este sistema de participación que favorece el empoderamiento, lo que ha generado cierta distancia entre la gente de los círculos, los cargos orgánicos y la representación institucional".

Por ello, el primer objetivo de la candidata "restaurar esta relación entre los tres niveles, con estructuras sencillas que faciliten la participación y la implicación de los Círculos en el desarrollo de las líneas políticas del partido y del grupo parlamentario".

"Cuando las candidatas apelamos a la unidad y a los Círculos la gente se pregunta qué ha hecho cada persona estos seis años cuando ha tenido cargos orgánicos o institucionales para escuchar y potenciar a los Círculos. En Podem ya tenemos memoria y ciertos mensajes puede sonar a hueco", ha señalado.

Lidia Montero ha subrayado también la importancia de que las tres candidatas a la Secretaria General de Podem sean mujeres y se ha mostrado segura de que las tres tienen "una misma idea de las políticas que Podem debe llevar a cabo" porque son las que les piden los Círculos.

"Pero a mí me gustaría que fuéramos más ambiciosas reclamando una financiación justa que permita reforzar los servicios públicos, luchemos por transición ecológica potenciando un modelo económico que no la enfrente con la justicia social; la ampliación de la Renta de Inclusión a una Renta Valenciana no condicionada e individual o revertir la feminización de la pobreza y revalorizar los trabajos que durante esta pandemia del Covid-19 se han mostrado más esenciales si cabe, como los de cuidados o limpieza", ha añadido.

Montero admite que la pandemia también va a condicionar la manera de llegar a toda la militancia y los inscritos: "Desgraciadamente no se van a poder celebrar asambleas, encuentros y debates presencialmente, una de las características de las raíces de Podem, pero ya estamos hablando con muchas personas de muchos Círculos de todo el territorio que nos muestran su alegría y apoyo por que esta candidatura pueda devolver la ilusión por un Podem que se reafirma en sus raíces pero a la vez permanece en movimiento, al lado de la gente", ha concluido.