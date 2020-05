El PSPV acusa a Compromís de beneficiar a Madrid con su estrategia

El PSPV ha respondido al no de Compromís a la prórroga del estado de alarma anunciado esta mañana por Joan Baldoví en el Congreso de los Diputados. "Hoy Compromis ha tomado una decisión dura contra una propuesta de PSPV y Podemos. Jamás va a afectar a las relaciones del Botànic ni va a ser una ruptura, pero tenemos que reflexionar", ha afirmado el síndic socialista en las Corts, Manolo Mata.

El número dos del PSPV ha asegurado que utilizar el criterio poblacional en el reparto del fondo de 16.000 millones no reembolsable "es beneficiar a Madrid". "Compromís acaba beneficiando a Madrid con esta estrategia. No me parece correcto ni meditado y no la comparto, pero sigamos apostando por políticas de progreso en la C. Valenciana", ha señalado Mata.

La explicación del dirigente socialista es que el criterio poblacional puede beneficiar en la primera parte de esos 16.000 millones, compuesta por 10.000 repartidos en dos fases de 6.000 y 4.000 millones. Pero esta parte Mata defiende que se dé prioridad a las comunidades que se han visto más afectadas por la pandemia, ya que este fondo está pensado para el pago de facturas. En los 6.000 millones restantes, el criterio de población perjudicaría a la C. Valenciana, según Mata, ya que va a ser una de las que sufra una mayor merma de ingresos al verse afectados por la crisis económicas los impuestos de patrimonio y sociedades, entre otros. Con el criterio ahora previsto, dice Mata, los valencianos quedarían entre los mejor considerados en ese reparto, mientras que si pasa a tenerse en cuenta la población en estos 6.000 millones acabaría beneficiada la Comunidad de Madrid. Esta, como se ha quejado el Consell reiteradamente, bonifica diversos impuestos.

