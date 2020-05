La patronal del juego pide la paralización de la ley de la Comunitat Valenciana

Las Asociaciones del sector del juego Andemar CV, Anesar CV, Apromar, Asomar, las patronales del sector del juego privado de ámbito nacional Cejuego y Anesar, ambas pertenecientes a CEOE, la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana(Conhostur), la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y el sindicato UGT han pedido la paralización de la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana ante la grave situación económica y de empleo que puede generar su aprobación.

Estas organizaciones han mostrado su preocupación ante la posible aprobación en Les Corts Valencianes de la nueva Ley del Juego, que se redactó en un escenario pre-COVID-19, lo cual la deslegimita completamente al haber cambiado 360º nuestro mundo y sociedad. "Nadie podía pensar hace tan solo 3 meses que íbamos a estar más de dos meses confinados en nuestras casas, que iban a morir cerca de 30.000 españoles, que tendríamos que vivir con mascarillas o que el PIB iba a caer más de un 10% al final del año. La aprobación de esta ley, recordamos enormemente restrictiva con el sector del juego, y que supondría el cierre de más del 95% de los Salones de Juego en los próximos años, hará grandes estragos en el empleo y las arcas de públicas de la Comunidad Valenciana, agravando la situación generada por el Covid-19", ha señalado Miriam Mayordomo, Presidenta de ANESAR CV.

La aprobación de la Ley del Juego de la Comunidad Valenciana establece, entre otros aspectos, que los salones de juego y los locales de apuestas no podrán situarse a una distancia inferior a 850 metros de centros educativos, ni a una distancia inferior a 500 metros entre ellos, algo que atentaría contra los principios constitucionales de libertad de empresa y de seguridad jurídica, y supone en la práctica el cierre de la actividad. Además, se establece la obligatoriedad de tener un sistema de control remoto de activación de las máquinas de hostelería, algo que ya se propuso en la Xunta de Galicia y que demostró que el 85% de los hosteleros no estaría dispuesto a solicitar, lo que impactaría de forma directa en miles de puestos de trabajo. Por otro lado, la nueva Ley del Juego permitirá a Loterías y Apuestas del Estado o a la ONCE comercializar sus productos en cualquier establecimiento público sin ningún tipo de autorización de la Comunidad Valenciana, lo que convertiría a esta región en la primera que prescinde de esta competencia en favor del Estado.

El sector del juego en la Comunidad Valenciana supone el 2,3% del PIB de la región, por lo que la aprobación en estos momentos de la Ley del Juego supondría un grave impacto económico tanto en el PIB de la Comunidad Valenciana como en el propio sector del juego, llevando al cierre de más de 400 salones de juego y a la pérdida de empleo de casi 3.000 empleos directos del sector y cerca de 8.000 indirectos.

Esta situación, se ve empeorada por la pandemia y su consecuencias en el dinamismo del sector turístico y hostelero en la región, uno de los sectores que más se ven perjudicados por la crisis del Covid-19 y que más tardarán en recuperarse. Según las propias palabras de Manuel Espinar, presidente de CONHOSTUR, "el sector turístico sufrirá los daños más persistentes y estará abocado a un ajuste estructural por lo que crecerá más lento en España y en la Comunidad Valenciana. No podemos permitirnos el lujo de nuevas normativas que empeoren la actual situación, teniendo en cuenta que muchos empleos de ocio y hostelería dependen del sector del juego".

Mateo Torres o Gonzalo Aranda, de UGT hosteleria recuerda que el sector del juego privado en la Comunidad Valenciana aporta a las arcas de la región (situación pre Covid-19) 140 Mill. € en impuestos y 39,2 Mill. € en cotizaciones a la seguridad social, además de 7.000 empleos directos y 30.000 indirectamente en el sector de hostelería. El Covid-19 ha mermado la situación con ERTES en la práctica totalidad de las empresas del sector del juego y del sector de la hostelería.

"Tenemos que pensar en salvar vidas y reconstruir un País no en temas ideológicos. No podemos poner en peligro puestos de trabajo por malas decisiones. Para garantizar la sostenibilidad de la actividad hace falta mejorar el marco regulatorio estableciendo las medidas necesarias dirigidas a acabar con la alarma social existente en la actualidad, pero sin que estas impliquen el fin de una actividad, generadora de riqueza, empleo de calidad, tributos y, sobre todo, entretenimiento para la Comunidad" apunta Alejandro Landaluce, director general de CEJUEGO. Además, Encarna Gaspar, presidenta de ANDEMAR CV recuerda que "el juego problemático en la Comunidad Valenciana se sitúa en un 0,3%, el mismo nivel que en el resto de España, siendo nuestro país uno de los cinco países del mundo con menor tasa de juego problemático".

También nos gustaría recordar que desde el inicio de la tramitación de esta ley hasta el último momento antes de la votación de las enmiendas ,el sector ha trasladado a los partidos del botanic propuestas dirigidas a paliar el impacto negativo de la misma en el empleo y recaudación fiscal pero buscando dar respuesta a las demandas de la ciudadanía .En este sentido se ha solicitado la retirada del mando , el desarrollo de un decreto de planificación de la oferta de juego en la CCAA elaborado con rigor y evitar el incremento de la oferta de juego de la comunidad sin control por la misma como se pretende con la autorización de los terminales de juego público y ONCE en hostelería, sin obtener respuesta " (declaraciones de alguien más)



Ante la situación tan devastadora que el Covid-19 plantea para el empleo, la sociedad en su conjunto necesita apoyarse en todas las industrias y sectores capaces de generar empleo y riqueza, por lo que no se entiende, especialmente ahora, la aprobación de este tipo de leyes, que merman la capacidad de recuperación de todo un sector, y por ende, la capacidad de recuperación del empleo nacional.