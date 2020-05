València deja sin ayudas al 92% de los autónomos que las solicitaron

La partida del Ayuntamiento de València para ayudar a autónomos y pequeñas empresas apenas ha llegado a 1.100 beneficiarios, el 8% de los más de 14.000 que solicitaron estas ayudas. Se cumplen, por tanto, los pronósticos del colectivo de autónomos y pymes, que criticaron la escasez de la ayuda, 3,7 millones de euros, y el hecho añadido de que se concedieran por orden de entrada. El consistorio ya ha anunciado una segunda partida con otro millón y medio, recordando, en cualquier caso, que se trata de ayudas «complementarias» a las de la Generalitat que tienen como objetivo salvar los negocios y el empleo. De hecho, una condición es mantener la actividad y el empleo un año, por lo que calculan que se han salvado 3.000 puestos de trabajo.

Esta primera remesa municipal para ayudar a los autónomos y las pymes, conocida como Plan Estímulo Reactiva València, contenía 3,7 millones de euros, dinero que se repartiría en cantidades de entre 3.000 y 5.000 euros a las primeras empresas y autónomos que los solicitaran hasta acabar el dinero. Ambas cuestiones fueron duramente criticadas por el colectivo, que consideraba escasa la partida económica e injusta la manera de adjudicarla, por orden de entrada. Advertían que los afectados en la capital podían estar entre 50.000 y 100.000, por lo que se necesitaría un cambio presupuestario para atender todas las peticiones.

Finalmente no han sido tantas las solicitudes, pero todas sus otras previsiones se han cumplido. Según los datos publicados ayer por el Ayuntamiento de València, se han recibido 14.370 peticiones de ayuda y finalmente se han concedido 1.096, con una media de 3.000 euros. Es decir, se han quedado fuera el 92% de los solicitantes.

La propia Concejala de Empleo, Pilar Bernabé, ha reconocido implícitamente que la cifra es baja, de ahí que haya anunciado una segunda fase, con 1,5 millones de euros, para seguir atendiendo a este colectivo. No obstante, Bernabé ha defendido el plan y las cantidades asignadas, que no pueden ser más amplias si, por ejemplo, el Gobierno no permite al consistorio usar los 60 millones del superavit del año pasado, dice.

Según la concejala, estas ayudas no son a fondo perdido y tienen como principal objetivo mantener la actividad y el empleo. De hecho, con esta primera fase se habrían salvado 3.000 puestos de trabajo, afirma. «Las personas beneficiarias van a recibir ayuda directa para reactivar su empresa y a cambio deberán mantener la actividad económica durante, al menos, un año», explicó Bernabé, quien ha recordado, así mismo, que estas ayudas «son complementarias a las que se soliciten a la Generalitat, de pymes y autónomos, y a las que el propio Ayuntamiento concede a sectores específicos». Se calcula que la administración autonómica atenderá al 60% de los autónomos y los municipios al otro 40%.

Finalmente, la concejala ha asegurado que «se seguirán buscando fórmulas para ampliar todas esas líneas para poder cubrir el 100 por ciento de pymes y autónomos». Y en este sentido, la concejala precisó que el 60% de las peticiones no cumplían los requisitos.

Estas explicaciones no han impedido que la portavoz del Grupo Popular, María José Català, considere «totalmente insuficientes» las ayudas del consistorio. A su juicio, «el gobierno de Ribó está demostrando una inoperancia absoluta en una situación de extrema necesidad». «Desde el primer día denunciamos que Compromís y PSPV generaron una ansiedad grandísima a los autónomos planteando estas ayudas como una competición y esta ansiedad ahora no se ha visto compensada, ya que la mayoría han quedado fuera», dice.

Recuerda Català que en las subvenciones Re-Activa se estableció que primaba el orden de llegada de la solicitud, lo que generó el bloqueo de la web del ayuntamiento y un gran estrés entre los solicitantes. El Grupo Municipal Popular , además, advierte que el gobierno de Ribó sólo da 5 días hábiles a los que cumplen los requisitos para presentar otro escrito con su cuenta bancaria.

En general, el PP pide que se amplíe la partida y se atienda a todos los autónomos y empresas que cumplan los requisitos.