El virus deja a 5.180 pacientes en espera

La crisis sanitaria por la la covid-19 ha aumentado el tiempo de espera para poder operarse y el número de personas que esperan una intervención, según la última estadística publicada ayer por la Conselleria de Sanidad. Desde febrero, cuando aún no había estallado la pandemia, las personas en lista de espera para ser operadas han aumentado en 5.180 personas más. Un total de 66.973 pacientes se encuentran en esta situación. También se han incrementado el tiempo que deberán esperar para ser intervenidos: de casi tres meses (80 días) a cuatro meses y una semana de media (126 días).

Las intervenciones no urgentes están suspendidas desde el 12 de marzo, cuando la Conselleria de Sanidad decidió en una resolución la suspensión o el retraso de las intervenciones quirúrgicas programadas, las consultas externas no preferentes, las pruebas diagnósticas no preferentes y los ingresos programados para poder hacer frente a los ingresos del coronavirus.

Así que este parón obligado por la necesidad de hacer frente a la pandemia ha provocado que la demora media estructural (cuando el retraso sólo puede achacarse a la gestión de la Conselleria de Sanidad) ha pasado de los 80 días de febrero, que se incrementaron a los 97 en marzo y se han disparado a los126 días del corte de abril. Un incremento similar han experimentado las personas en espera que también han aumentado de los 61.793 en febrero, a los 66.345 de marzo y a los 66.973 de abril. El grupo más numeroso es el que lleva 90 días esperando a ser citados, que en abril ascendía a 25.812 pacientes; otras 23.706 personas acumulan entre 91 y 180 días y un total de 17.455 pacientes esperan más de 180 días.

Por departamentos de salud, el Hospital Provincial de Castelló es el que más retrasos presenta ya que llega a los 215 días; seguido del de Castelló, con 168; el General de València y el San Joan de Alicante, con 165; el Hospital de Vinaròs, con 157; el General de Alicante, con 150; La Fe, con 135; Ontinyent, con 128; Alcoi, con 119; Dénia, con 116; La Plana, con 108; La Ribera, con 122; el Clínico, con 107 y la Marina Baixa con 104.

Por contra, los que departamentos en los que hay que esperar menos son el de Elx, con 81 días, Torrevieja, con 85; Elda, con 88; Manises y Sagunto con 89; el Peset con 92; Requena, con 93; el Arnau y Gandia con 96 y Orihuela con 97.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, reconoció que llevará «mucho tiempo volver a las listas de espera quirúrgica que había antes de la pandemia de coronavirus». Una tarea que tendrá que hacerse «escalonadamente» y para la que preparan un plan que esperan presentar «pronto».

La diputada de Ciudadanos (Cs) en las Corts, Yaneth Giraldo, critica que la «inacción e irresponsabilidad» de la consellera de Sanidad han provocado un «aumento considerable» de las listas de espera quirúrgicas desde el inicio del coronavirus en la Comunitat Valenciana.