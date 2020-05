La menor densidad de población permite flexibilizar medidas en 288 municipios

Una nueva orden del Ministerio de Sanidad publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para «flexibilizar ciertas restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por la covid-19 a pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior» colocó ayer, de facto, a 288 municipios valencianos en fase 2. Se trata de localidades que tienen menos de 10.001 habitantes pero que no superen la densidad de 100 habitantes por kilómetro cuadrado.

La flexibilización beneficia, de nuevo, a los pueblos de interior y deja en fase 1 «a secas» a las tres grandes áreas metropolitanas valencianas» y a todos los pueblos de la costa, según la información distribuida ayer por el Institut Cartogràfic Valencià (ICV). En estas 288 localidades pueden disfrutar desde ayer medidas como la apertura limitada del interior de locales de restauración y el fin de las restricciones a los paseos con niños, según la resolución del Ministerio de Sanidad publicada ayer en el BOE.

También se queda sin aplicación en estos municipios los horarios para practicar deporte por parte de aficionados. Desaparecen las condiciones para los paseos con niños, que ya no estarán limitados a un máximo de tres menores y un solo adulto, por lo que podrán pasear al mismo tiempo todos los paseantes de la misma familia.

Estas actividades deportivas o de ocio también podrán practicarse además del término municipal, a una distancia máxima de cinco kilómetros, que incluye los municipios adyacentes, siempre que pertenezcan a la misma provincia y cumplan los mismos requisitos: menos de 10.001 habitantes y una densidad menor de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Estas poblaciones también podrán autorizar los mercados al aire libre y mercadillos que podrán reabrir, asi así lo deciden los ayuntamientos u órganos de gobierno de los entes locales de ámbito territorial inferior al municipio. Los establecimientos de hostelería y restauración podrán reabrir para consumir en el interior del local, según la orden ministerial. Desde la Generalitat, no obstante, pidieron ayer a la Delegación de Gobierno que considere la posibilidad de incluir a todos los municipios de menos de 10.000 habitantes sin el requisito de la densidad de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. «No tiene ningún sentido que los municipios que no han tenido ningún problema no puedan acogerse a medidas de aligeramiento. Por eso hemos pedido a la Delegación del Gobierno para que lo comunique al Gobierno central para que consideren modificar la «y» por la «o» [en la orden ministerial] para que la densidad no sea excluyente y todos los municipios de menos de 10.001 habitantes se puedan beneficiar de las ventajas del desconfinamiento», aseguró ayer a Levante-EMV Antoni Such, director general de Administración Local.