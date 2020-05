Vuelve el deporte en grupo y los paseos en familia a pesar de no cambiar de fase

Vuelve el deporte en grupo y los paseos en familia a pesar de no cambiar de fase

Se acabó el salir a correr o en bicicleta solo y que los niños y las niñas tengan que ir acompañados únicamente por uno de sus padres en sus paseos. El Ministerio de Sanidad publicó ayer una orden que relaja las medidas que hasta ahora restringían la movilidad infantil y la práctica del deporte para aquellos territorios que estén tanto en la fase 1 como en la fase 2. La nueva normativa, recogida en el Boletín Oficial del Estado, entrará en vigor a partir de mañana lunes y supondrá un paso más para la Comunitat Valenciana sin pasar al siguiente peldaño de la desescalada, toda vez que, como ya anunció la consellera de Sanitat, Ana Barceló, no se ha solicitado el cambio.

La nueva disposición ya permite los paseos por la calle de hasta 10 personas. Eso significa que desde el lunes todos los niños y niñas de una misma familia podrán salir a jugar acompañados por sus dos progenitores o tutores. Hasta ahora, esos paseos se limitaban a un adulto acompañando a un máximo de tres niños y niñas.

Por otra parte, se podrán retomar las salidas en grupo para hacer deporte. Como la Comunitat Valenciana sigue en fase 1, el máximo de personas que se podrán juntar es de diez, mientras que para los territorios que cambien a la fase 2 podrán llegar a 15. Esta será una medida que agradará a muchos amantes del ejercicio físico, especialmente corredores y amantes del ciclismo, que en muchos casos salen en grupo.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la nueva normativa no elimina las franjas horarias establecidas hasta ahora, es decir, de 6 a 10 de la mañana y de 20 a 23 de la noche para la práctica deportiva, de 12 a 19 horas para paseos, que ahora podrán ser en grupo, y de 10 a 12 y de 19 a 20 horas para personas mayores de 70 años. El Gobierno permite a las comunidades autónomas una flexibilización de dos horas respecto a las franjas marcadas pero desde la Conselleria de Sanitat señalaron ayer a Levante-EMV que en la Comunitat Valenciana, de momento, seguirán estrictamente las normas recogidas en las distintas órdenes, esto es, sin cambios.

Es necesario recordar que tanto en la movilidad infantil como en el deporte en grupo se deben respetar las medidas de seguridad e higiene, es decir, lavarse las manos y mantener una distancia de dos metros o, en su defecto, utilizar mascarillas.

También hay cambios en lo que respecta al comercio. La anterior normativa impedía abrir a todos aquellos negocios de hasta 400 metros cuadrados que se encuentren en centros comerciales. A partir de mañana podrán empezar a dar servicio los que dispongan de un acceso desde el exterior. Lo tendrán que hacer respentando el máximo del 30% del aforo y, en caso de que superen la superficie de 400 metros, limitando el acceso solo a ese espacio. Además, se podrán retomar las obras en aquellas viviendas o edificios ocupados, siempre que los trabajadores guarden la distancia de seguridad.

El BOE también recoge que los centros educativos no universitarios podrán retomar la formación presencial, aunque en el caso de la C Valenciana no lo harán. También podrán reabrir otros centros formativos como academias o autoescuelas.