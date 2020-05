La irrupción de Dalmau encona la batalla interna en Podemos

El vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, el cargo institucional más relevante de Podemos en la Comunitat Valenciana llegó a la política como candidato de consenso. Fue el aspirante de Podemos a la Generalitat en las elecciones de abril de 2019 y la entrada de la formación morada al Consell le llevó a ocupar la vicepresidencia segunda pese a que Podemos sumó ocho de 99 diputados en las Corts.



Siempre que le preguntaban por cuestiones de partido él hacía gala de que todas las facciones de la formación morada le habían elegido y que precisamente la condición que había puesto para entrar en política era no enfrascarse en batallas internas. Era pues el candidato de todos.



Sin embargo, cuando Podemos se encamina a la elección en unas semanas de su tercer líder en cinco años y cuando ya hay tres candidatas para dirigir la formación en la Comunitat Valenciana, un comentario del vicepresidente en redes sociales en el que asegura que apostar ahora por personalismos y fontanería de la vieja política es irresponsable y una traición al proyecto emancipador, ha generado cierto revuelo interno.





Los partidos democráticos deben construirse sobre fundamentos amplios, capacidad argumentativa, debates profundos; un proyecto sólido. Apostar ahora por personalismos y fontanería de la vieja política es irresponsable y una traicion al proyecto emancipador. — Rubén Martínez Dalmau (@rmartinezdalmau) May 25, 2020

Los partidos democráticos deben construirse sobre la base de propuestas de proyectos y equipos, dialogados, que hacen esfuerzos por llegar a síntesis, si es que es posible.



Ánimo Vicepresident que los valencianos esperamos mucho más de usted que verle metido en cuitas internas. https://t.co/QA2XCXLKvb — Pau Vivas (@Pauetevilo) May 26, 2020

Dalmau no cita a nadie, pero es sabido suen la Comunitat Valenciana, por lo que la invectiva podría ir dirigida a la principal rival de la síndica, la también diputada en las Corts Pilar Lima, avalada por los principales referentes valencianos vinculados al líder estatal, Pablo Iglesias.Aunque la exsenadora no se siente aludida, de hecho no lo es directamente,, lo que encona aún más la batalla interna a menos de un mes de la votación para elegir la nueva lideresa del partido. Entre las respuestas de militantes que ha recibido Dalmau está la de Pau Vivas, cercano a Lima a quien acompañó en la candidatura a las primarias de 2017 que dieron el triunfo a Antonio Estañ y que escribe: "Fuentes cercanas a Dalmau aseguraron quePero tras el revuelo, Dalmau reaccionó de nuevo en redes sociales ya por la tarde destacando el trabajo de Lima. Aseguró que fue senador suplente cuando la actual diputada se convirtió en la primera senadora sorda de España y añadió que siempre ha estado orgulloso de contribuir a aquella difícil tarea para que Pilar pudiera estar en el Senado. Y que aunque han pasado los años cada vez está más convencido de que aquel Podemos es el partido en el que sigue creyendo, en el que cabían todos yMientras,con una primera reunión celebrada ayer lunes para poner en común sus propuestas de cara a la reconstrucción del partido morado y se han emplazado a seguir conversando de cara a la celebración de la III Asamblea Ciudadana Valenciana.Lidia Montero, que anunció su candidatura hace unos días, y Pilar Lima, que se presentó en febrero, han hablado durante varias horas para contrastar sus proyectos ysocioeconomica que ahora se recrudece con la pandemia de coronavirus.Según han informado ambas candidaturas en un comunicado, Lima y Montero se han sentado junto a sus equipos y han puesto sobre la mesa sus proyectos para el partidoAmbas han valorado que en la carrera por liderar Podem hayan aparecido tres mujeres y creen "imprescindible" que se feminice el partido "tanto en formas como en fondo".Este ha sido un, según las mismas fuentes.Así, se reunirán de nuevo este jueves, tras haberse tomado tiempo para definir los puntos concordantes o debatir los discordantes. Mientras tanto, ya que ambas "están abiertas a hablar con todas las partes de esta asamblea".