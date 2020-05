Revocan los permisos a cuatro locales de la Marina con masificación

Apenas un día después de las imágenes con aglomeraciones de gente en la zona de ocio de La Marina, el Consorcio ha optado por revocar los permisos de ampliación de las terrazas a los cuatro locales en los que este fin de semana se incumplieron las medidas de distanciamiento. Además de permitir la masificación de gente, desarrollaron actividades fuera del horario permitido, por lo que se les ha abierto un expediente sancionador.

Así lo anunció ayer el director general del Consorcio gestor de este espacio, Vicente Llorens, quien avanzó también de que se van a instalar cámaras para controlar el cumplimiento de las distancias de seguridad y el uso de mascarillas y evitar concentraciones de gente. Llorens realizó estas manifestaciones tras visitar las obras de los tinglados 4 y 5 de La Marina, junto al alcalde de València, Joan Ribó, quien aseguró que es «imprescindible» que se respeten las normas y añadió que se van «a poner serios» para que así sea por toda la ciudad. Ribó recordó que estamos en un proceso de desescalada y «si no se hace de forma cuidadosa y con cierta disciplina», se podría «ir marcha atrás», lo que, a su juicio, «sería terrible para la economía y para la moral de las personas y su desánimo».

El concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, detalló que se han realizado diez propuestas de sanción a diferentes locales de la zona en la última semana y que siguen trabajando en «nuevas acciones legales en virtud de sus reiterados incumplimientos de las normas fijadas en la fase 1 de la desescalada».

Según Cano, la Policía Local inspecciona mesas, controlado aforos y vigilado el respeto de las distancias de seguridad en locales de toda la ciudad y en la última semana, se han impuesto 42 propuestas de sanción a terrazas por incumplimiento.

La mayoría sí cumple

Llorens, por su parte, valoraba que «la mayoría de los empresarios de La Marina están actuando con responsabilidad y siguiendo el protocolo de seguridad establecido» y ha incidido en que el hecho de «que haya algunos que no cumplan no ha de manchar el trabajo del resto». «Vamos a ser inflexibles. La avaricia no puede lanzar a perder todo lo que estamos consiguiendo como sociedad y como Marina», añadió Llorens. Con los informes de la Policía Local se han iniciado tres expedientes sancionadores a estos establecimientos porque además «incumplen en algunos casos el contrato con La Marina», ya que «solo puedes servir comidas y cenas, pero no copas a las seis de la tarde».