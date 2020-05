La C. Valenciana registró un 17 % más de fallecimientos a causa de la pandemia

Pese a no haber pasado todavía a la fase 2 de la desescalada, la Comunitat Valenciana es una de las autonomías en las que la coronavirus está teniendo menos incidencia en España. Nos lo indica, por ejemplo, el estudio de seroprevalencia realizado por el Ministerio de Sanidad (sólo el 2,5 % de los valencianos habría pasado la enfermedad frente al 5 % de media estatal) que se publicó hace dos semanas. Nos los indica también la incidencia acumulada (IA) de casos registrados en esta última semana (2,36 casos por cada 100.000 habitante frente a los 6,64 casos en el conjunto de España) que este periódico recogía el pasado lunes. Y ahora también nos lo indican las cifras de fallecidos en los registros civiles que se dan a conocer a través del Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.



Este sistema recoge los datos de fallecidos oficiales y los compara con los que hubiesen fallecido en un año normal según una estimación que se calcula a partir de las cifras de muertes en años anteriores. Ayer miércoles el MoMo se actualizó con datos de registros civiles (sobre todo desde Cataluña) que todavía no habían remitido sus cifras, los que permitió aflorar 12.000 fallecidos más de los que se estimaban hace dos días. 202 de ellos entraron de golpe desde la Comunitat Valenciana.





Con esta actualización, y según el MoMo, entre el 13 de marzo y el 22 de mayo en toda España se han registrado 43.034 muertes más de las esperadas (el día anterior no llegaban a 31.000), lo que supone un 55 % de defunciones «en exceso». Ese «exceso» incluye las 27.302 muertes confirmadas de Covid-19, pero hay casi 16.000 que constan en los registros civiles pero no como víctimas del virus.











¿Y por qué no se cuentan? Porque el Gobierno solo registra como víctimas mortales de la Covid-19 a personas que han sido sometidas a una prueba de diagnóstico que lo confirme, y deja fuera a enfermos que fallecen sin ser testados o que mueren fuera de los hospitales, en domicilios y residencias, y no aparecen en la estadística oficial.¿Encontramos también un exceso de fallecidos en la Comunitat Valenciana? Sí, pero en bastante menor medida que en el conjunto del Estado y, sobre todo, que en otras autonomías como Castilla-La Mancha, Madrid o Cataluña, donde el exceso de defunciones está por encima del 100 y el 200 %. Mientras que en el conjunto de España el número de fallecidos que atribuiríamos al coronavirus (el exceso de defunciones) ronda el 55 %, en la Comunitat Valenciana no llega al 20 %.Por ejemplo, según los datos del MoMo en el periodo comprendido entre el 9 de marzo (día en el que el Gobierno declaró el estado de alarma por Covid-19) y el 21 de mayo se han observado en la Comunitat un total de 10.346 defunciones, cuando el número de fallecimientos que se esperaban para este periodo era de 8.827. Hay, por lo tanto, un exceso en el número de fallecidos de 1.519 personas, un 17,2 % más de lo esperado a tenor de las cifras de años anteriores.En este mismo periodo de tiempo, y a partir de los datos facilitados por los registros civiles de todo el país, en España se ha observado 122.320 defunciones, mientras que el número de defunciones esperadas en una situación normal para este 2020 hubiera sido de 77.308. Hay, por lo tanto, un «exceso» de 43.012 muertes, un 55,36 % más de lo esperado.El día en el que se registraron más muertos en la Comunitat Valenciana fue el 27 de marzo: 221 fallecidos cuando en un 2020 «normal» se esperaba que hubieran sido 125. Son 96 más, aunque ese día la Generalitat registró «solo» 36 muertes por coronavirus. En España el día en el que más personas perdieron la vida fue el 31 de marzo. Se esperaban 1.135 muertos y finalmente hubo 2.962.Sin accidentes nucleares ni envenamientos masivos ni contiendas bélicas de por medio, cabe achacar este exceso de fallecidos a la Covid-19. Pero tampoco las cifras de muertes por la enfermedad que cada día facilitan la conselleria y el Ministerio de Sanidad justifican «oficialmente» este número de defunciones superior al esperado.Así, a 21 de mayo la Generalitat contabilizada en la Comunitat Valenciana 1.400 fallecidos desde que se declaró la pandemia. Quedarían pues 119 que no figuran oficialmente como víctimas del coronavirus, aunque seguramente lo son. Ese mismo 21 de mayo el Gobierno recopilaba en toda España 27.940 fallecidos por el virus, 15.072 defunciones menos de las que observa el MoMo.Tasa de fallecimientosCon sus 1.519 muertes registradas y por encima de lo que se había calculado, la Comunitat Valenciana es la séptima autonomía con menos fallecidos atribuibles a la Covid-19 por cada millón de habitantes. Aquí, la tasa de fallecidos por el virus entre el 9 de marzo y el 21 de mayo es de 306 muertos por cada millón de habitantes. En el conjunto de España esta tasa alcanza los 980 fallecidos por cada millón de habitantes.Por encima de la media estatal están La Rioja (1.007 fallecidos por millón de habitantes) y Navarra (1.016), dos comunidades que actualmente se encuentran en la fase 2 de la desescalada. Y por encima de estas, cuatro comunidades que como la valenciana, siguen en parte o totalmente en la fase 1: Cataluña (1.589), Castilla y León (1.977), Madrid (2.396) y Castilla-La Mancha (2.684 fallecidos por cada millón de habitantes).Hay otras comunidades que ya están en la fase 2 de la desescalada y que, sin embargo, tienen una tasa de fallecidos atribuible al Covid-19 mayor que la valenciana. En Aragón hay 879 fallecidos «de más» por cada millón de habitantes; en Extremadura, 776; en el País Vasco, 742; en Ceuta, 566; en Cantabria, 446; en Asturias, 432; y en Melilla, 370. Por supuesto -y excepto en el caso de Andalucía, que mantiene dos provincias en la fase 1-, las autonomías con menos tasa de exceso de fallecidos que la Comunitat Valenciana también le han adelantado en la desescalada: Galicia, 210; Murcia, 155, Illes Balears, 136; y Canarias, 72.La letalidad del virusExiste otro aspecto de la epidemia, el de la tasa de defunciones por infectado (es decir, la letalidad del virus) que podemos analizar a partir de los datos de defunciones observadas en los registros civiles y que abundan en que la incidencia de la Covid-19 en la Comunitat Valenciana está siendo menor que en el conjunto del país y de la mayoría de las comunidades autónomas.La primera oleada del estudio de seroprevalencia que el Ministerio de Sanidad publicó hace dos semanas indicaba que en la Comunitat se habrían infectado por coronavirus un total de 125.094 personas a fecha de 3 de mayo (cuando concluyó el estudio). Es decir, se habrían infectado el 2,5 % de los valencianos frente al 5 % de la media estatal.Como ya publicó este periódico, si en ese 3 de mayo en el que concluyó el estudio se contaban en la Comunitat 1.279 fallecidos, la letalidad del virus sería del 1,02 %. Ahora, al añadirle el exceso de fallecidos que recoge el MoMo, la letalidad del virus en Valencia, Castelló y Alicante se eleva a 1,2 %. Es decir, el virus mata a 12 de cada 1.000 habitantes de la Comunitat que lo han padecido.Y, efectivamente, al compararla con otras autonomías la mortalidad del virus también deja a la Comunitat Valenciana en la parte baja de la tabla. En el conjunto de España mata a 20 de cada mil (el 2 %). Y por encima de la Comunitat Valenciana en tasa de defunciones por infectado están Ceuta (5,1 %), La Rioja (3,1 %), Castilla y León (2,7 %), Cataluña (2,7 %), Extremadura (2,6 %), Castilla-La Mancha (2,5 %), Asturias (2,4 %), Madrid (2,1 %), Melilla (1,9 %), País Vasco (1,9 %), Navarra (1,8 %) y Cantabria (1,4 %).