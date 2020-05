Cuarto día en una semana con un solo muerto por coronavirus

Las cifras que diariamente deja la pandemia de coronavirus siguen estabilizándose, las negativas como las defunciones y pacientes ingresados, a la baja, mientras siguen subiendo las altas dadas. La peor de las curvas, la de las víctimas de la covid-19 sumó ayer un nuevo fallecimiento: una persona que residía en un centro de mayores de la provincia de Valencia. Ni en Alicante ni en Castelló (con siete días consecutivos sin bajas) registraron ningún fallecido por coronavirus. Con esta última víctima son ya 1.418 los valencianos que no pudieron superar la enfermedad.

El dibujo de la curva da esperanzas de que pronto se dejen de contabilizar víctimas. Es el cuarto día en una semana en la que se registra un solo fallecido. El resto de días desde el pasado 19 de mayo, la cifra ha fluctuado entre los 2, 3, 4 o 7 fallecimientos diarios. Habrá que esperar aún unos días para poder decir que la pandemia deja de ser mortal ya que, aunque menos, todavía hay personas que están hospitalizadas y en cuidados intensivos.

Según la actualización de los datos que ayer aportó la Conselleria de Sanidad por nota de prensa (está previsto que la consellera Ana Barceló vuelva a comparecer hoy en rueda de prensa), en los hospitales valencianos había 206 personas a causa de la covid-19, cinco menos que un día antes: 15 en la provincia de Castelló, 61 en la de Alicante y 130 en algún hospital valenciano.

Del total son también menos los que están ingresados en alguna UCI: 27 personas (4 en Castelló, 12 en Alicante y 11 en València). Son dos menos que un día antes. Según los datos del Ministerio de Sanidad, 719 personas han pasado por la UCI en esta pandemia, y 5.739 han necesitado hospitalización. El volumen de ingresos en UCI ha sido uno de los desafíos de la pandemia ya que el número de camas que han sido necesarias duplica prácticamente la capacidad de las unidades de cuidados intensivos habilitadas normalmente y hay que tener en cuenta que en ellas ya había ingresados pacientes de otras patologías y han seguido ingresando personas con problemas no covid-19.

Además, la media de ingreso en estas unidades para pacientes de covid-19 también ha comprometido la disponibilidad de camas ya que los ingresos han sido de semanas e incluso de meses. Estos días se estaba dando el alta a pacientes en UCI que habían ingresado hace dos meses.

224 nuevas altas

En la parte positiva de los datos están las nuevas altas que siguen creciendo día a día. Ayer fueron 224 pacientes los que recibieron el alta tras superar la enfermedad. De esta forma son 11.402 las personas que se han curado en la C. Valenciana y solo hay activos 2.966 casos, el 18,79 % del total. Además, y según las cifras de la Conselleria de Sanidad, ayer se detectaron 24 nuevos casos por la prueba PCR, que detecta la presencia en ese momento del virus en el cuerpo del paciente. Once en la provincia de Valencia, 7 en la de Castelló y 6 en la de Alicante.

La conselleria no facilita, sin embargo, el detalle de en qué áreas sanitarias concretas se encuentran estos nuevos casos ya que los datos que a diario se ofrecen por zonas de salud incluyen tanto los positivos por PCR -que encuentran a enfermos que lo están en estos momentos- como los positivos de test rápidos o serologías que pueden localizar también a aquellas personas que han tenido la infección pero pueden estar ya curadas y no suponer un contagio nuevo ni que el virus esté circulando en estos momentos. Así, por ejemplo, el martes se anunciaron 32 nuevos casos por PCR pero en el detalle territorial se podían contabilizar 152 casos.

En cuanto a las residencias de mayores, hay 74 con algún caso positivo de coronavirus y siguen intervenidas 28, 8 en Castellón, 7 en la provincia de Alicante y 13 en la de Valencia.

