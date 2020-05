Cantó se ofrece a colaborar con el Consell y Compromís avisa a Puig de que no es de fiar

¿Cómo podemos ayudarle? La pregunta de control ayer de Ciudadanos al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en las Corts era toda una declaración de intenciones. Cantó quiere hacerse más visible con un discurso centrado que combine acuerdos con el PSPV sin renunciar a ser también azote de los socios del Botànic y alejarse al mismo tiempo de la ultraderecha. Pero al principal socio de los socialistas en el Pacte del Botànic, Compromís, no le hace ninguna gracia que Puig escuche los cantos de sirena de Cs.

Sonó a advertencia y aviso para navegantes la frase ayer en el pleno de las Corts del síndic de Compromís, Fran Ferri. Lo que dijo es lo piensa la mayoría en la coalición, donde siguen viendo a Ciudadanos como un partido con tics muy cercanos a la ultraderecha y no se fían del discurso de Cantó de ofrecerse a los socialistas para ayudar en la reconstrucción.

Cantó volvió a defender ayer un gobierno de concentración a la europea con socialistas, PP y Ciudadanos y el jefe del Consell le agradeció su contribución a poner en marcha la comisión de la reconstrucción, en la que participa con un representante en la Mesa mientras PP y Vox se han quedado fuera de ella.

Pero Compromís marca terreno: «No se fíe -le dijo Ferri a Puig- dejemos de lado a aquellos que vienen en mitad de la pandemia a buscar la 'cadireta' y que allí donde gobiernan pactan con el machismo, la homofobia y el racismo», en referencia a la comisión de la reconstrucción en Andalucía donde Cs y PP han dado la presidencia a la ultraderecha.

Cantó se ofreció a ayudar en la crisis y el jefe del Consell le agradeció la colaboración. «Creo que podemos trabajar juntos, hay un plan de Comunitat Valenciana y a ese plan le convoco», concretó Puig, en referencia a la comisión de la reconstrucción abierta en las Corts Valencianes. Cantó había dicho antes que no se puede ir a Europa como gobierno a pedir ayudas para la reconstrucción acompañado de Compromís y de Podemos y aseguró que Puig no tiene socios en el Consell, sino lastres. «Deseamos ayudar pero tiene que soltar lastre, solo así podemos despegar», remató Cantó.

Compromís usó su intervención para reforzar su espacio político alejado ahora de los socialistas en Madrid tras el rechazo a apoyar a Pedro Sánchez en el mantenimiento del estado de alarma y Ferri remarcó que la coalición no ha venido a la política a resultar simpática a los gobiernos de Madrid, sino a defender los intereses de los valencianos y remató: «No podemos ser leales con quienes nos discriminan».

Mientras, Puig defendió que durante la desescalada, el Consell ha cumplido escrupulosamente con lo que el Gobierno pedía y ante las críticas por mala gestión que le lanzaba la oposición reiteró que el el Gobierno cambió de posición respecto a las pruebas PCR cuando las incluyó como baremo poco antes de decidir el pase de las autonomías a la fase 1 y remarca que la valenciana es la autonomía que más ha aumentado el número de pruebas PCR desde que el Gobierno señaló que eran necesarias para pasar de fase.

Puig anunció una propuesta de acuerdo de las Corts para consensuar los actos de homenaje a las víctimas, una reunión la semana que viene con la FVMP, presidentes de las diputaciones y alcaldes para diseñar políticas conjuntas y destacó la puesta en marcha de más de 130 actuaciones de las distintas conselleries ante la pandemia. También anunció un debate monográfico en las Corts en relación con los acuerdos de reconstrucción que se están aprobando en la UE para aportar propuestas desde la Comunitat Valenciana sobre los planes de recuperación económica y social.

Bonig: «Puig no tiene un plan»

Mientras, la lideresa del PP, Isabel Bonig, aseguró durante su intervención que Puig no tiene un plan, que se ha gastado 16.000 euros en catering cuando hay afectados por ERTE sin cobrar y las ayudas a autónomos se acabaron en dos horas. Añadió que cuando muchos ven su futuro con incertidumbre hay 330 cargos de la Generalitat que no han hecho ni un gesto de bajarse el sueldo y también criticó que las nóminas de sanitarios se hayan visto recortadas porque han estado de baja.