Levante-EMV entrega este domingo mascarillas higiénicas infantiles gratis con el periódico

Con el objetivo de hacer llegar a la población material para la protección frente al coronavirus, Levante-EMV hará entrega mañana domingo 31 de mayo de una mascarilla higiénica infantil gratuita con la compra del periódico. De este modo, Levante-EMV amplía la promoción que ya realizó los pasados 19 de abril y 3 de mayo, en los que entregó, también con la adquisición de un ejemplar del diario, mascarillas higiénicas para adultos.

Hay que recordar que, según las medidas aprobadas por el Gobierno para evitar la propagación de la Covid-19, es obligatorio el uso de mascarilla para mayores de 6 años en cualquier transporte público, en lugares cerrados de uso público o en aquellos espacios que se encuentren abiertos al público cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad.

La mascarilla que entrega este diario está confeccionada con TNT (tela no tejida), 100 % polipropileno con un peso de 70 gr/m2. Estas mascarillas higiénicas son lavables –soportan hasta cinco lavados–, antibacterias e hipoalergénicas, y actúan como repelente de fluidos. Su tejido tiene la propiedad de ser impermeable y completamente transpirable, lo que ayuda a limitar la propagación de las nebulizaciones y de líquidos corporales como la tos o el estornudo. No obstante, cabe recordar que no tienen consideración de EPI (Equipo de Protección Individual) para su uso profesional en ámbitos de máximo riesgo. Estas mascarillas están destinadas a reducir el riesgo de contagio de coronavirus, pero su uso no exime de mantener los protocolos de distanciamento social ni de cumplir con el confinamiento o de respetar otras recomendaciones sanitarias, como son las de higiene.

Su empleo adecuado es cubriendo la nariz y la boca y, en ningún momento, deben ser colocadas en la frente o la barbilla. Antes de ponérsela, el usuario ha de lavarse las manos con agua y jabón o una solución hidroalcohólica. No deben usarse durante más de 8 horas seguidas. Para alargar su vida útil hay que pulverizarlas diariamente con alcohol de 70º o 90º a 30 cm por las dos caras.

Las mascarillas higiénicas infantiles que repartirá Levante-EMV este domingo –fabricadas por la empresa 25 Alfileres, de Torrent, que antes se dedicaba a la indumentaria valenciana y que, a raíz de la explosión de la pandemia, se ha lanzado a coser mascarillas– estarán embolsadas individualmente y las hay disponibles de distintos colores. Las instrucciones de uso y mantenimiento irán dentro de las páginas del diario del mismo domingo.