València fija en 6 metros el mínimo entre sombrillas y hasta la orilla

Aunque la llegada del fin de semana es tentadora, las playas de la Comunitat Valenciana no empezarán a abrirse al baño hasta el lunes 1, lo cual hace prever que la llegada a las mismas podrá ser más escalonada. El concepto «free Covid» se aplicará con las estrategias que los distintos ayuntamientos pondrán en marcha, basadas en establecimiento de horarios, aforos, separación entre bañistas y limitación de actividades. Una apertura que, sin embargo, no llegará a todas las playas del litoral. De hecho, las más emblemáticas, las de Benidorm, permanecerán todavía cerradas hasta, por lo menos, el 15 de junio, y la apertura estará basada en los horarios y el control del aforo en sus diferentes arenales (Levante, Poniente y Mal Pas). Estará prohibido utilizarlas a mediodía y tampoco se podrá acceder a ellas de noche. No serán los únicos, puesto que Torrevieja aguantará al día 8 y l'Alfàs del Pi mantendrá cerrada su playa del Albir hasta el 10.

«Todas las playas son aptas para el baño por la excelente calidad de sus aguas» aseguraba ayer la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, a la vez que transmitía un mensaje de «tranquilidad» a los municipios y destacaba «los exhaustivos controles, con una periodicidad que alcanza el doble de lo exigido por la norma estatal, para preservar la seguridad de los bañistas y ofrecer todas las garantías en materia sanitaria».

«No hay policía suficiente»

A partir de ahí, cada población ha establecido su Plan de Contingencia, con normas que se deberán cumplir en cada playa o cala de la costa. La preocupación es que la concentración de personas pueda generar rebrotes. Por eso, el vicealcalde de València, Sergi Campillo, hizo ayer un llamamiento a «hacer uso de las playas con responsabilidad y sentido común por el bien de todas las personas». Apelando además, a que «en la ciudad «no hay policía suficiente para poder controlar todos los comportamientos. Sentido común y autoprotección son las mejores recetas para evitar una pandemia que, hay que recordar, sigue activa».

«No queremos concentraciones»

El concejal de playas Giuseppe Grezzi presentó a mediodía los murales informativos, entre los que destaca que se establecen seis metros de distancia entre cada sombrilla, más que los cuatro habituales, aprovechando la gran lengua de arena que tienen las playas urbanas. «Estarán todo el servicios de socorrismo, habrá equipo de informadores e intervendrán todos los servicios municipales. No queremos imágenes de concentraciones que hemos visto en otros lugares».

Críticas de Ciudadanos

Unas medidas que no han convencido a la oposición municipal. El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, criticaba ayer que el alcalde Joan Ribó debería haber formado hace semanas el Comité para la Gestión del Riesgo en las Playas y haber realizado análisis para conocer el estado real del litoral». Reclama también que se incluyan parámetros de detección de COVID-19 desembocaduras cercanas al litoral.

En Gandia, la playa reabre con servicio de socorrismo y vigilancia y más presencia policial. Hay instaladas pasarelas de entrada y salida para los bañistas, mientras siguen cerrados los baños, los lavapiés, las duchas y los juegos infantiles. Los chiringuitos también comienzan a funcionar.