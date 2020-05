Dejen que el voluntariado se organice como le convenga

Las personas comprometidas de forma voluntaria en la acción colectiva y organizada desde diferentes asociaciones han contribuido a la mejora constante de las condiciones de vida de las personas, a la vertebración de nuestro territorio, a la construcción de identidades colectivas, la promoción del civismo, la cohesión social, al fomento de valores? En definitiva, a la construcción de una sociedad mejor.

Las asociaciones identifican necesidades y dan respuesta, de forma solidaria, para atender esas necesidades de forma rápida. La administración pública debe de fomentar y ayudar a que la sociedad se organice y se comprometa en la mejora de la realidad, respetando siempre su capacidad e independencia.

En mi artículo «Inteligencia colectiva» apelaba a la necesidad de aprovechar el capital social del movimiento asociativo para afrontar los retos que tenemos por delante. Hoy quiero alertar sobre el peligro de que los ayuntamientos quieran fagocitar el voluntariado y las redes de solidaridad que se han puesto en marcha durante la pandemia, como ya ocurrió en otros momentos históricos.

En los años 80, con los primeros ayuntamientos democráticos, muchos líderes del movimiento vecinal fueron fichados por los partidos políticos o empezaron a trabajar para la administración. Los ayuntamientos pusieron en marcha una gran oferta de actividades y servicios que, hasta entonces, había estado en manos del movimiento asociativo. Éste se quedó sin líderes y sin parte de su contenido, lo que provocó una gran crisis en las asociaciones.

Esta descapitalización del asociacionismo también tuvo consecuencias en nuestra salud democrática y política, hasta que, en el año 2011, con el movimiento del 15M, la ciudadanía se dio cuenta que debía asumir su responsabilidad y ejercer un papel protagonista y no de comparsa, y también controlar los desmanes del poder político y económico. De nuevo tuvimos una oportunidad histórica para fortalecer al movimiento asociativo y canalizar la participación a través de éste. Poco duró la esperanza, puesto que los líderes de las plazas, muchos de ellos provenientes del movimiento asociativo, dieron el paso a la política partidista o acabaron trabajando en la administración. Desde ésta implementaron un sinfín de reglamentos de participación, asambleas participativas, presupuestos participativos,? De nuevo, la política fagocitó la acción del movimiento asociativo.

Ante una situación tan excepcional como la estamos viviendo por la Covid-19, miles de personas han vuelto a dar un paso al frente para organizarse y dar respuesta a las necesidades del momento y, otra vez más, estamos presenciando cómo algunos políticos quieren controlar estas redes de voluntariado.

Hasta la aprobación de la Ley de Voluntariado catalana en 2015, las diferentes leyes de voluntariado no excluían expresamente a que la administración pública pudiera registrarse como entidad de voluntariado, vacío legal que aprovecharon algunos ayuntamientos. La ley de voluntariado catalana reconoce el papel de las entidades sin ánimo de lucro y le da el papel a la administración pública de fortalecerlas, no el de sustituirlas.

Por el bien de toda la sociedad, cabría reconocer que la mejora de nuestras comunidades es una responsabilidad colectiva, no solo de la administración pública. De esta crisis deberá salir fortalecida la comunidad, la sociedad civil, las asociaciones, el bien común y lo colectivo. Es el momento de buscar sinergias con la ciudadanía comprometida y organizada para planificar la reconstrucción. Fortalezcamos a las organizaciones, hagamos protagonista a la gente. Recuperemos la confianza mutua y necesaria entre la sociedad y la política. Si lo sabemos hacer, la política también se verá reforzada, pero si la clase política quiere fagocitar la acción ciudadana, la desconfianza aumentará. Y no corren tiempos para experimentos con gaseosa en materia de confianza. Por el bien de todos y todas, no caigan en la tentación.