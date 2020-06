Bonig se sale del guion liberal y plantea cheques de 10.000 euros al pequeño comercio

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha presentado hoy un plan de apoyo al comercio de barrio y de proximidad consensuado con el sector, afectado como consecuencia de la pandemia de la Covid-19. La iniciativa incluye un video que agradece la labor de los pequeños comerciantes y pretende estimular la compra en este tipo de locales, acompañado de diferentes propuestas.

Por un lado, Bonig ha instado al president Puig a atender las demandas del pequeño comercio y a buscar un acuerdo con las grandes superficies para evitar las "rebajas agresivas" con la reapertura de los centros comerciales. "Parece mentira que una persona liberal como yo tenga que proponer esto, pero otros no lo han hecho", ha admitido la dirigente popular, que ha dicho que el pequeño comercio "no puede competir" en las mismas condiciones y ha censurado que el sector no esté representado entre los comparecientes de la comisión de reconstrucción que hoy comienza en las Corts. "Han sido desterrados. No están ni el sector azulejero ni los comerciantes ni hosteleros".

Por otra parte, Bonig también aboga por implantar un cheque de 10.000 euros para que el comercio lo pueda destinar a proyectos de mejora de la competitividad o a sufragar gastos fijos de funcionamientos hasta dos meses después de que finalice el estado de alarma. La presidenta del PPCV ha recordado que el pequeño comercio representa el 12% del tejido empresarial valenciano. Bonig ha defendido las iniciativas pese a reafirmarse en su condición de "persona liberal y urbanita". "PSPV, Compromís y Unidas Podemos atacaban a las grandes superficies y se mostraban a favor de hacer barrio, pero ¿donde están ahora?", ha agregado la dirigente, que ha calificado de "obsoletas" las ayudas lanzadas por el Consell para paliar los efectos de la pandemia en los autónomos porque llegarán, a su juicio, a un bajo porcentaje de profesionales.

Bonig también ha acusado a Puig de "contraprogramar" la comisión de reconstrucción en las Corts con la cumbre que hoy mantiene con diputaciones, alcaldes y FVMP, así como de "vetar" a 34 comparecientes propuestos por el PP que no han sido aceptados por el Botànic.

Por otra parte, la líder popular ha vuelto a insistir en el "desprecio evidente del gobierno de Sánchez" hacia la Comunitat Valenciana a cuenta de la negativa a ceder la gestión del ingreso mínimo vital. "Puig pide mucho pero luego no es tan reivindicativo en las reuniones con Sánchez ante los agravios del Gobierno", ha dicho Bonig.

