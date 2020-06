Una apertura de playas con bastantes más restricciones que usuarios

Las playas se abrieron ayer al baño con más restricciones que usuarios. Ni acompañaba el día ni el contexto. Sin turismo nacional ni extranjero, la temporada se inicia a la espera de que la desescalada ofrezca más oportunidades.

Primeros y «gozosos» chapuzones en el Mediterráneo

El primer día de playa en la Marina Alta fue como una seda. Sobre las 9 de la mañana tres vecinas de Calp «inauguraban» la playa de la Fossa. Se daban el primer y «gozoso» chapuzón. Mientras, decenas de vecinos paseaban por la orilla, donde se ha delimitado con postes de madera un pasillo de 6 metros en el que está prohibido poner toallas. Esa zona se reserva para caminar y para entrar en el mar. Calp ha sido el único municipio de la Marina Alta que ha marcado esa «franja de la orilla». En Xàbia y Dénia, se confía en que los bañistas sean responsables y cumplan a rajatabla la distancia social. Ayer lo hicieron. En la playa del Arenal de Xàbia, el baño fue familiar. Los padres llevaron a los niños y extendieron las toallas lejos de las otras familias. No fue un día de mucho sol y de ahí que tampoco acudiera mucha gente a las playas.

Mientras, el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, anunció ayer que el ayuntamiento contratará a 22 informadores que junto a los 12 que empleará la Cruz Roja concienciarán a los bañistas. Su misión será persuadirles de que deben guardar las distancias y cumplir las normas de seguridad. En les Marines, se crearán 26 accesos a la playa. Mientras, en las calas de les Rotes, el ayuntamiento empezará hoy a calcular el aforo permitido. Los lavapiés estarán este verano precintados. Los socorristas y los informadores iniciarán su trabajo el próximo día 20. Grimalt cree que ese día o, como muy tarde el 1 de julio, los chiringuitos estarán ya abiertos. Esta claro que el verano va a ser de mucha pedagogía en las playas de la Marina Alta.



Todo a punto pero con escasa afluencia de bañistas

En ausencia de usuarios, no fue necesario «reparcelar» ningún espacio en la playa para evitar aglomeraciones, y tanto los propietarios de chiringuitos como de locales de hostelería de primera línea coincidían en señalar que otros años la afluencia era muchísimo mayor el 1 de junio.

Muchos establecimientos, en la arena y el paseo, aprovecharon para limpiar y acondicionar los locales con la esperanza de que el fin de semana, si el tiempo acompaña, se puedan ver bañistas de la Safor y de la provincia, que ya pueden desplazarse sin impedimentos.

El servicio de socorrismo, que presta la Cruz Roja admitió que apenas había visto a unas decenas de personas por la arena. El concejal de Turismo de Gandia, Vicent Mascarell, confía «que la gente acuda con mucha prudencia y haciendo caso de las recomendaciones del consistorio» para evitar el contagio del virus.

Como novedad, ayer también fue el primer día de la peatonalización del paseo marítimo gandiense, una gran arteria que durante todo el verano quedará solo a disposición de paseantes y de los locales comerciales y de hostelería. Así se pretende facilitar el distanciamiento entre personas.

Las playas de Sueca no podrán abrir hasta el lunes

La Junta de Gobierno de Cullera aprobó ayer el plan de contingencia que garantizará la protección de los bañistas, aunque se vieron pocos. Las medidas de seguridad y la distancia social se cumplieron en una jornada donde el índice de afluencia fue moderado-bajo.

El caso de Sueca y sus playas ( El Perelló, Mareny de Barraquetes o Mareny Blau), es diferente, ya que depende mucho de los trabajos que hoy iniciará la Demarcación de Costas para arreglar los desperfectos ocasionados por el temporal Gloria. A la espera de estas actuaciones, se trabaja ya en el montaje del mobiliario y adecuación de las playas. El concejal encargado, Joan Carles Vázquez, ha avanzado que el próximo lunes, día 13 de junio, «tal y como viene siendo habitual, se abrán todos los servicios para que las playas estén en pleno funcionamiento y con total seguridad».

Reencuentro con el mar «tras muchos miedos»

Pocas personas estrenaron ayer la playa de la Patacona de Alboraia. No se registraron aglomeraciones. Algunos de los bañistas destacaron las «ganas» y «ansias» que tenían de poder disfrutar del mar. Otra vecina aseguró que la experiencia del baño en el mar había sido «maravillosa», porque tenía ganas de volver «a este medio natural» y disfrutar «después de una época muy dura con muchos miedos». Yo vivo cerca de la playa y ver este lugar todos los días y no poder bañarte es muy difícil. Ha sido muy duro tener que quitarnos esto», remarcó. Los bañistas acudieron a la playa con mascarillas, y aunque muchos admitieron la incomodidad que supone tener que llevar esta protección facial, consideraron necesario ponérsela en los paseos por la orilla para evitar contagios. Una conducta responsable.

En cambio, la Pobla de Farnals prohibe el baño y tomar el sol, pese a la entrada en la fase 2. Así lo explica el alcalde Enric Palanca. "Lo cierto es que una playa con una extensión tan pequeña y tan densamente poblada como la nuestra no cuenta todavía con un sistema que permita controlar que los aforos y las distancias se cumplan. Esto no solo sucede en La Pobla de Farnals, también sucede en otros municipios costeros. Cada municipio cuenta con sus medios: los hay que no pueden garantizar el cumplimiento de la ley y los hay que sí pueden. Nuestro pueblo de momento no puede", señala el dirigente socialista.

Palanca indica qe se trata de una situación "temporal, mientras organizamos un sistema eficaz. Lo importante es que nuestra playa sea una playa segura y de calidad. En los próximos días iremos adaptando pasarelas y mobiliario para contar con baño accesible, lavapiés (algo que muchos municipios van a dejar de tener por no poder garantizar su higiene), vigilancia de baño, vigilancia de aforo, gestión de resíduos y limpieza de arena. Además seguiremos con las reparaciones de los desperfectos de la tormenta Gloria que quedaron paralizadas por las fases de emergencia anteriores. Y tales obras incluyen unos toldos nuevos para los locales del paseo marítimo".



Apertura en Sagunt pero «paciencia» en Canet

La entrada en la fase 2 ha sido desigual en las playas de El Camp de Morvedre. Darse un baño o tumbarse a tomar el sol fue posible en las playas de Sagunt, mientras que Canet d' En Berenguer solo permitía pasear junto al mar y pedía «paciencia» a los deseosos de disfrutar de la costa que criticaban tales restricciones.

Aunque la apertura de las postas sanitarias y otros servicios aún tardará unos días, ayer ya se notaron grandes diferencias entre los usos permitidos junto a la orilla en Sagunt y Canet; unas distinciones que se van a prolongar toda esta semana. En la capital comarcal, el ayuntamiento sólo ha emitido una serie de recomendaciones para acudir a la playa, siempre teniendo en cuenta que hasta el día 12 se realizarán tareas de adecuación de la costa y, a partir de esa fecha, es cuando habrá socorristas, Policía de Playas y otros servicios, como lavapiés.

Canet d' En Berenguer solo permite esta semana pasear por la orilla para allanar la arena y borrar las huellas del temporal 'Gloria', unos trabajos que Costas autorizó el pasado viernes. Aunque la decisión no ha estado exenta de críticas en las redes sociales, el alcalde, Pere Antoni, la ha atribuido a la intención de «garantizar la seguridad de los bañistas mientras las máquinas trabajan en mejorar la zona de arena» y recordaba que el temporal generó acumulaciones de varios metros de altura.

Todo ello, mientras Sagunt y Canet preparan una temporada atípica, en la que la capital comarcal pretende contratar parados y utilizar drones para vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad, pero sin impulsar parcelaciones o reservas previas como las previstas en su vecina Canet.