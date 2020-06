La C. Valenciana registra el segundo día consecutivo sin fallecidos por la covid-19

La Comunitat Valenciana no registró ayer ningún fallecido con coronavirus por segundo día consecutivo. Las residencias de mayores también vivieron un respiro ya que no registraron ningún fallecido ni ningún nuevo positivo entre residentes o trabajadores, según los datos facilitados ayer por la Conselleria de Sanidad a través de una nota de prensa. Es el segundo día en el que no se registra ningún fallecimiento desde el 17 de marzo. Una situación que ayer se repitió en toda España, ya que tampoco se notificaron nuevas muertes por la covid-19 en las últimas veinticuatro horas. Un dato «bueno y muy favorable», según destacó ayer el doctor Fernando Simón, director del Centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias (CCAES), en su comparecencia diaria.

Aunque las buenas noticias no deben llevar a bajar la guardia. Desde la actualización del pasado domingo se han registrado un total de 19 nuevos casos positivos de SARS-CoV-2, según la Conselleria de Sanidad. En la actualización diaria que ofrece el CCAES los casos diagnosticados en los últimos catorce dias de mayo se elevan a 230 en la Comunitat Valenciana. 86 de ellos si sólo se tienen en cuenta en los últimos siete días. Aunque si se tienen en cuenta los casos diagnosticados pero con inicio de síntomas en los últimos catorce días estos suponen 27 positivos (últimos catorce días) y siete en la última semana de mayo.

Si se baja al detalle local, algunos de estos nuevos casos en los últimos catorce días se han detectado en municipios como València (38 positivos), Castelló (16), Alicante (14 positivos), Utiel (8 positivos), Requena (3 positivos) Rossell (3 positivos), Onda (3 positivos), Carcaixent (3 positivos), Quesa (2 positivos), Beneixama (2 positivos) y otras localidades donde se han notificado sólo un contagio en la última quincena como Morella, Càlig, Alcalà de Xivert, Estivella, según la información que publica la Conselleria de Sanidad a través del visor del Institut Cartogràfic Valencià (ICV).

De esta manera, la Comunitat Valenciana ya suma un total de 11.228 positivos desde que comenzó la pandemia, confirmados mediante PCR (siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa, que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno y confirmar si una persona está o no infectada por coronavirus. Se las considera las más fiables). De estos 11.228 positivos quedan activos 2.536 casos, «un 15,6% de todos los casos detectados desde el inicio de la pandemia», según destacó la Conselleria de Sanidad.

Sobre los 19 positivos notificados ayer, once corresponden a la provincia de Castelló (1.563 en total); tres en la provincia de Alicante (3.924 en total); cinco en Valencia (5.736 en total) y otros cinco no asignados. Sobre esta última cifra, desde el departamento que dirige Ana Barceló destacaron que «el domingo había siete casos no asignados, pero finalmente se ha certificado su origen y uno se ha asignado a Alicante y otro a Valencia».

Por último, las altas hospitalarias también siguen en ascenso: 53 en las últimas 24 horas «que elevan a 12.232 el total de personas curadas, el 75,5% de todos los casos detectados», según los datos facilitados por Sanidad. Por provincias, 1.555 se corresponden a Castellón, 4.330 a Alicante y 6.342 a Valencia, además de otras cinco correspondientes a desplazados.

Aunque un total de 166 personas siguen ingresadas por la covid-19 en hospitales: 12 en la provincia de Castelló (cuatro en la UCI); 58 en la provincia de Alicante (13 en la UCI) y 96 en la provincia de Valencia (ocho en la UCI). Un total de 75 residencias siguen con algún caso positivo.