El Consell no pedirá el cambio a la fase 3 de la Comunitat Valenciana

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha confirmado en rueda de prensa que el Consell no pedirá al Ministerio de Sanidad pasar a la fase 3 de la desescalada. El anuncio llega horas después de que el president de la Generalitat, Ximo Puig, asegurara a los medios de comunicación que la intención era mantenerse en la fase 2 "por prudencia".

La C. Valenciana entró en la segunda fase el lunes, por lo que ahora, según Barceló, "lo más importante es no volver atrás", ha señalado. Así, Puig ha señalado en una visita a Global Omnium que se inclinaba por no pedir el pase al siguiente estadio de la desescalada, pero tras la rueda de prensa de la titular de sanidad, queda confirmado que la C. Valenciana seguirá en fase 2 hasta el día 15 de junio por lo menos.

"Lo más importante es no tener que volver atrás, que no surja ningún brote nuevo. Vamos despacio, vamos a ver cómo se desarrolla esta semana y la que viene e iremos tomando decisiones", ha dicho Barceló respecto al pase de fase.

Por ello, tal vez sea la semana próxima cuando Sanidad se plantee pedir al ministerio que dirige el socialista Salvador Illa pasar a la siguiente fase, si bien la C. Valenciana ha registrado hoy, por tercer día consecutivo, ningún fallecido por coronavirus en la C. Valenciana y los contagios han descendido hasta las 10 personas.

