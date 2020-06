Regreso al gimnasio con mascarilla y distancia de seguridad

La fase 2 de desescalada en la que entró ayer la Comunitat Valenciana ha permitido también que los usuarios de los gimnasios vuelvan a los centros tras varios meses de parón. Eso sí, con algunas normas higiénicas básicas como el uso obligatorio de mascarillas, zonas delimitadas en el suelo para cada persona durante el entrenamiento o la limpieza del material que cada uno haya utilizado al terminar cada sesión.

En el gimnasio Full Crossfit, en Alboraia, antes de comenzar la clase de las diez de la mañana, Natascha confiesa estar «ansiosa por volver a entrenar», cuenta que durante el confinamiento ha estado entrenando en casa pero nada comparable «a estar de vuelta» y, a pesar de las nuevas normas, dice sentirse tranquila.

Ismael lamenta que estos meses no ha podido entrenar en casa «porque no tenía espacio. Estaba que me subía por las paredes». En su primer día de vuelta a las clases comenta que no está preocupado «porque nos han informado muy bien de las medidas de seguridad» adoptadas.

Vicente es sanitario y explica que los últimos dos meses han sido de mucho trabajo y que ha entrenado lo que ha podido en su casa. Vuelve a su gimnasio habitual tranquilo porque las instalaciones se han sometido a una puesta a punto exhaustiva: «Está todo muy preparado por lo que manteniendo las distancias de seguridad y haciendo las cosas como toca, no habrá problema».

Durante la clase todos han llevado puesta la mascarilla, incluido Uwe, el monitor. Solamente se la han quitado unos segundos para recuperar el aliento en los momentos de descanso. Terminada la clase, cada participante desinfecta el material que ha utilizado durante el entrenamiento antes de salir a la calle por las zonas señalizadas. Los vestuarios no se pueden utilizar por medidas de seguridad sanitaria.