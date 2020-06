Archivan la causa por prevaricación contra el exdiputado de Bomberos

La Audiencia Provincial de València ha confirmado el archivo de la causa interpuesta por el Sindicato Valenciano Republicano contra el exdiputado y expresidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Josep Bort, por un presunto delito de prevaricación en la contratación de personal. La última sentencia da carpetazo definitivo el recorrido judicial de la denuncia, iniciada en el Juzgado de Instrucción Número 13 de València.

Los hechos se remontan a 2013, cuando el ex diputado Josep Bort, todavía no ostentaba el cargo de presidente en el Consorcio Provincial de Bomberos de València, y la presidencia delegada en aquella fecha aprobó la convocatoria y las bases para el nombramiento provisional de cuatro vacantes de la escala de inspección. El sindicato denunciante censuró que dichos puestos se cubrieron recurriendo a enchufes.

Previamente a la denuncia en la Audiencia Provincial, el caso ya había quedado archivado en el Juzgado de Instrucción Número 13 de València al considerarse imposible que Josep Bort hubiera intervenido en la convocatoria, cuando todavía no era diputado. Aún así, el Sindicato Valenciano Republicano recurrió la sentencia, que la jueza volvió a archivar.

Ahora, la Audiencia Provincial, ha dado la razón en la instrucción al considerar acertada la conclusión y negar cualquier irregularidad de Josep Bort, que queda de esta manera exculpado.

Según ha manifestado el expresidente del Consorcio de Bomberos, Josep Bort, "no se entiende como la Justicia admite a trámite y es da pábulo a determinadas acusaciones que, obviamente, no pueden ser constitutivas de ninguna falta pues, simplemente, uno no estaba en ese momento".