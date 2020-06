Baldoví acusa a Sánchez de no hacer nada en dos años por la financiación valenciana

Baldoví acusa a Sánchez de no hacer nada en dos años por la financiación valenciana

Sin sorpresas. Compromís votará no a la prórroga del estado de alarma. Igual que hace quince días. El tono del diputado de la coalición, Joan Baldoví, va en ascenso contra el Gobierno. Esta mañana, en el pleno en el Congreso de los Diputados para una nueva prórroga de la alarma (hasta el 21 de junio) ha echado en cara al presidente del Ejecutivo, pedro Sánchez, que han pasado dos años (casi) desde la moción de censura y nada ha cambiado en la financiación (pesíma) de la Comunitat Valenciana.

"Y cuando le pedimos recursos, nos dicen que no toca, que no enredemos", ha señalado Baldoví. El parlamentario ha utilizado el mismo ejemplo que hace 15 días para ilustrar la situación valenciana: "Nos quedan recursos hasta 31 de agosto para pagar la sanidad pública, a partir de ahí se tendrá que hacer con préstamos".

Como ya anunció ayer, Compromís ha propuesto que se destine el 1,6 % (2.337 millones) de los 140.000 millones que la UE destinará a España a un fondo de nivelación para distribuir entre las cinco comunidades peor financiadas, entre ellas, la valenciana.

"Sería lo justo en un gobierno progresista: ayudar a los que menos tienen. Pero su respuesta es siempre no. Pactan con todos, pero con nosotros ni eso ni nada, y eso que somos socios de gobierno y hermos votado siempre que sí", ha afirmado. "Sería fácil esconderme en una abstención, lo difícil es el no, pero no podría tener la cara alta con los valencianos", ha añadido.