La Comunitat Valenciana alcanza los tres días sin fallecidos y registra 10 positivos

Tercer día consecutivo sin fallecidos por la covid-19 en la Comunitat Valenciana, según los datos ofrecidos ayer por la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en la rueda de prensa que ahora convoca cada martes y jueves. No obstante, la estadística diaria que recopila el Centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias (CCAES) sí recoge 11 fallecidos desde el pasado 29 de mayo, aunque se trataría de defunciones de fechas anteriores que, según confirmó Barceló, no modifican la ausencia de muertes en los últimos tres días. La estadística del CCAES también refleja que en la Comunitat Valenciana se han producido 1.332 muertes, aunque la Conselleria de Sanidad las eleva a 1.432 ya que también se incluyen los fallecidos con «vínculo epidemiológico» con el SARS-CoV-2 «por haber compartido los espacios comunes en una residencia covid y ha podido ser contagiado, por lo que lo damos también como fallecido por coronavirus». Barceló añadió que «me preocuparía mas que las cifras que da el ministerio fuera mayor y nosotros inferior. Eso sí me preocuparía. Pero es a la inversa», zanjó.

La radiografía diaria de la pandemia también dejó diez nuevos casos positivos confirmados mediante prueba PCR (siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa, que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno y confirmar si una persona está o no infectada por coronavirus. Se las considera las más fiables). Los nuevos contagios confirmados se han registrado en Castelló (3) y València (7) ya que en Alicante no se registró ayer ningún nuevo contagio.

Sobre la tipología de los últimos positivos confirmados, la consellera Barceló explicó que «no hemos tenido un caso de trazabilidad o de un ámbito social en el que se hayan producido contagios por cualquier celebración o festividad», respondió al ser interrogada por Levante-EMV si algún positivo se debía a situaciones como la de un encuentro familiar en Lleida con veinte personas de las que cuatro estaban contagiados. La consellera añadió que «algunos de los casos detectados además de la atención primaria se dan en hospitalización y urgencias, porque ahora a cualquier persona que ingresa en un hospital [aunque no sea sospechosa de estar contagiada] se les somete a una prueba de PCR». Actualmente siguen ingresadas por contagio de SARS-CoV-2 un total de 167 personas en la Comunitat Valenciana, 23 de ellas en la unidad de cuidados intensivos. Por provincias, València encabeza esta estadística de hospitalización con 95 ingresados (8 en UCI), seguida de 60 en Alicante (12 en UCI) y 12 en Castelló (3 en UCI).