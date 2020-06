Ante el día de la biodiversidad

¿Qué es la biodiversidad? Es la diversidad de especies vegetales y animales que viven en un espacio determinado.

Debido al Cambio Climático, las aves perderán su hábitat y tendrán que adaptarse o morir. Hay ecosistemas de una gran frondosidad que con el paso de los años se modificarán, y años después, desaparecerán y solo quedarán como una mera simple charca. Las aves tendrán que adelantar la reproducción, si consiguen vivir.

El gorrión común (Passer domesticus), está en regresión. No se sabe exactamente el origen de su regresión pero se achaca a los insecticidas y bebederos del núcleo urbano. Parece ser que es una verdadera suma de factores, porque antes cuando se iba por una carretera rural y veías un grupo de gorriones, a la curva siguiente o al pasar la loma, de inmediato había un pueblecito. Esta rarefacción de gorriones es un problema preocupante, no solo por la parte cultural o científica, sino también porque se trata de un indicador ecológico; cuando algo falta que es habitual en un ecosistema, es que algo está pasando.

El lince ibérico (Lynx pardina) está reproduciéndose en cautividad con estudios multidiciplinares. El lince ibérico se encuentra en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. La presa principal del lince ibérico es el conejo (orden lagomorfos), que traducido al castellano significa forma de liebre), que nunca mejor dicho, con su agudeza visual, atrapa muy bien a sus presas. El lince ibérico necesita un hábitat de mucha vegetación para poder vivir. Hace años, Miguel Delibes de Castro, doctor en Ciencias Biológicas y profesor de investigación de la Estación Biológica de Doñana, en una conferencia que dio en el Museo Príncipe Felipe de Valencia dijo: "no sé si en la Comunitat Valenciana quedará algún lince ibérico".

Cuidado con los invertebrados, que están desapareciendo. Son nuestro futuro y sirven de alimento para reptiles, anfibios, aves insectívoras y mamíferos como los murciélagos. Debemos de cuidar los ecosistemas y evitar los incendios forestales y la tala indiscriminada de la caoba, un árbol cuyo nombre científico es Swietenia macrophylla, cuya reducción es imposible detener debido a la demanda y a los ingresos que genera.

Los anfibios y algunos reptiles como la culebra de agua (Natrix maura) y la culebra de collar (Natrix natrix) de costumbres anfibias, también perecen por los incendios forestales y por la contaminación de las aguas. El gallipato (Pleurodeles waltl). Pleurodeles (griego pleura), al lado + deles, bien visible. waltl: De Joseph (Waltl) un anfibio urodelo, término científico que es un neologismo de la zoología que viene del griego, delos, que significa evidente, visible, manifiesto, provisto de cola. Aguanta muy bien la contaminación. Puede hallarse prácticamente en todas partes, ríos, charcas, pozas para el riego, lagunas, etc. Realmente es un tritón que puede alcanzar los 30 cm. de longitud, desde el hocico hasta el extremo de la cola. Es un predador carnívoro. Se alimenta de anélidos - oligoquetos (lombrices, larvas, etc.).

No hace mucho leí un artículo sobre el lobo ibérico (Canis lupus signatus) que traducido al castellano significa: lobo cánido y con un signo que presenta en la zona posterior de las patas, de ahí el origen de su denominación común. Quieren hacerle "especie no cinegética". Me alegré mucho de leerlo porque de esta manera se protegería a este mamífero que lo necesita y mucho.

A las serpientes que habitan en nuestra Comunitat, excepto la víbora hocicuda (Vipera latastei) que es venenosa, las demás especies, son inofensivas. La víbora hocicuda se llama así por una protuberancia cónica que presenta en el hocico, de ahí el origen de su nombre común. La víbora hocicuda, en la Comunitat Valenciana, está en regresión, como causa de la presión que el ser humano ejerce contra ella. Ecológicamente, las serpientes son muy beneficiosas por las ingentes cantidades de micromamíferos (roedores) que consumen, controlando las plagas de estos roedores.

Las tortugas marinas, como la tortuga boba (Caretta caretta), que desovan en nuestras costas marinas, también están amenazadas y son víctimas de los palancres. Cuando una tortuga marina ve un plástico blanco, se dirige hacia él creyendo que se trata de un cnidario (medusa), y lo fagocita para alimentarse. Perecen ahogadas por el plástico.

También el oso pardo (Ursus arctos) y el urogallo (Tetrao urogallus). Todos los mamíferos, anfibios, reptiles y algunas especies de aves, están protegidos por la Legislación Española.