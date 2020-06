"Las PAU se harán con un despliegue organizativo sin precedentes"

La Consellera de Universidades, Carolina Pascual, ha comparecido esta mañana en la comisión de Educación de las Corts a petición propia, para detallar las medidas adoptadas contra la covid-19 por el departamento que dirige.

Entre otros puntos, la consellera ha explicado que las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que se aplazaron para el 7, 8 y 9 de julio como ya se había hecho público, se realizarán "con un despliegue organizativo sin precedentes" y "en unas condiciones totalmente diferentes", en coordinación con Sanidad, Justicia y Educación.

Las pruebas, según ha indicado y decidió la comisión de organización de las PAU, se harán en un total de 470 institutos valencianos, no en los campus universitarios, como es habitual, para garantizar la salud de los alumnos y docentes.

"Así se evitan las aglomeraciones, con el menor riesgo para la salud que ello conlleva, y también desplazamientos, para que el alumnado se sienta más tranquilo... es la mejor forma de garantizar los protocolos sanitarios y de seguridad; por lo que las familias pueden estar tranquilas", ha detallado.

Pascual ha destacado la gran logísitica necesaria para esto, no solo por la covid-19, sino también, por ejemplo, para llevar y recoger los documentos a cada una de estas 470 sedes de examen, y dotarlas del material de protección necesario, como los geles hicroalcohólicos.

En cuanto a la universidad, como se anunció ayer, el inicio del curso será después de la convocatoria extraordinaria de selectividad (trasladada 8, 9 y 10 de septiembre), el 14 de septiembre para todos los niveles, menos 1º de carrera, que será el 25 de septiembre; y el primer cuatrimestre será semipresencial, primando las clases presenciales para las sesiones prácticas "que no pueden o es muy complicado hacerlas" desde casa, ha manifestado la consellera.

El objetivo de esta decisión, que se tomó junto a los rectores y rectoras de las universidades públicas valencianas, es evitar que, ante un posible rebrote en otoño, esto sorprenda al sistema universitario "de forma abrupta", como ha ocurrido al inicio de la pandemia. "Hay que tener en mente un plan B", ha anunciado la conselleria.

En este ámbito, también ha anunciado el aumento de las becas universitarias, en una "doble actuación", tanto un incremento del presupuesto de las becas salario ligadas a la renta (de 4 millones de euros más) como a las ayudas que cubren el pago de tasas, además de una reducción de las exigencias académicas, para que las ayudas lleguen al mayor número de alumnos posible.

En total, habrá un incremento del 25 %, y un presupuesto total de 20 millones para estas dos modalidades y de 30 en todas las ayudas del Consell para universitarios.

La conselleria también colaborará con las universidades en la creación de un grupo de trabajo de formación de profesorado y alumnado para la conectividad, ya que la consellera ha explicado que la brecha digital no se da solo por una falta de herramientas, sino por no saber usarla.

En cuanto a esta conexión a internet, vital para el teletrabajo y la enseñanza online, la Conselleria de Universidades junto a otras como la de Inclusión, Vivienda y Hacienda ha repartido 700 routers con conexión para viviendas del parque público con escolares; 200 tarjetas SIM para familias de la Coma (Paterna); y también a universitarios.

Asimismo, la consellera ha explicado que se ha contactado con entidades como Cocemfe, Cermi y Fesord para garantizar la inclusión y la accesibilidad de todos los colectivos; y que en unos meses empezará a funcionar un centro de formación en competencias digitales, que prestará servicios online.



Ciencia e investigación

Carolina Pascual ha iniciado su intervención con la necesidad de "acelerar el impulso a la ciencia e innovación para ayudar a la reconstrucción social y economía" y ha destacado la respuesta "extraordinaria" y la "explosión de colaboración" de los equipos de investigación, empresas, entidades e instituciones de diferentes ámbitos, para hacer frente a la covid-19.

En total, a la "llamada" del Consell respondieron 256 empresas y se financiaron 41 proyectos, cuyos trabajos pronto podrán aplicarse en hospitales, en el transporte público o e sector del turismo.

Asimismo, algunos de estos grupos trabajan en diseñar nuevos PCR o respiradores, en aplicar la robótica a la desinfección o la inteligencia artificial a la detección del SARS-Cov-2.

Por esto, la consellera ha manifestado su "admiración por los equipos de investigación, su implicación y su afán colaborativo" y cree que el virus "ha puesto de relieve su fortaleza".

En las Corts, Pascual también ha hecho público que ha reiterado al Ministerio de Universidades que dirige Manuel Castells la necesidad de una mejor financiación para las universidades públicas valencianas. "No dejaremos de reclamar la necesidad de una financiación justa para la Comunitat Valenciana", ha afirmado la consellera. "No me cansaré de insistirle al ministro", ha asegurado.

A los grupos parlamentarios les ha pedido "impulso conjunto y unidad de acción".