El impacto de los ERTE en 412.000 valencianos: la paga extra recortada y menos vacaciones

¿Voy a cobrar la extra? ¿Me pueden obligar a coger vacaciones si estoy en ERTE? ¿Me las pueden suspender con la vuelta al trabajo presencial? La vida del trabajador en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) es compleja y a menudo confusa. Sobre todo para los miles y miles (412.000 en la C. Valenciana) que con esta pandemia viven por primera vez una experiencia que ya han sufrido en los últimos años empleados de industrias como el motor.

Si muchos afectados se han desayunado con que el próximo año pueden encontrarse una sorpresa desagradable en la declaración de la renta, ahora, llegado el mes de junio, también puede haber desencuentros respecto al periodo de vacaciones o la extra de verano, que muchas empresas suelen abonar con la nómina de este mes.

Sobre la extra, los expertos señalan que «no se trata de un aguinaldo, sino de una parte del salario anual». Así, si un empleado entra en situación de suspensión total de su relación con la empresa durante unos meses, esa parte de la paga no la va a cobrar, explica Santiago Calvo, abogado laboralista de la firma valenciana Pedrós. Es decir, que invariablemente la paga que la empresa entregue a sus trabajadores se verá reducida proporcionalmente. La reducción dependerá de si su ERTE es total o del grado de reducción de jornada que le afecta.

Eso en lo que incumbe a la empresa, porque en la prestación que está abonando el SEPE estos meses a miles de trabajadores no habrá extra. El Estado no paga extras, ya que para el cálculo de la prestación por desempleo ya se ha tenido en cuenta, tal como señala el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos. El importe correspondiente se divide entre doce meses, a diferencia de la mayor parte de empresas, con 14 pagas al año.

Al margen de la extra, conviene que el trabajador en ERTE tenga también en cuenta que las vacaciones se generan siguiendo la misma lógica. Es decir, que si no se ha trabajado durante varios meses porque el contrato ha quedado suspendido, no se generan días de vacaciones correspondientes a ese tiempo. Si el ERTE es parcial, los días que se generan se reducen de forma proporcional al tiempo en situación de ERTE de reducción de jornada.

«Los días de vacaciones se generan a partir del año trabajado (30 días naturales, o lo que especifique el convenio). La parte no trabajada se convierte en no devengada», explica Calvo. Es decir, que este 2020, y salvo pacto en contra, los trabajadores tienen derecho a menos días de vacaciones.



Avalancha de consultas

La novedad que supone esta situación para muchos trabajadores está multiplicando las consultas a sindicatos y profesionales. Daniel Patiño, secretario de Acción Sindical de CC OO, relata que la casuística está siendo muy amplia: «Los mayores problemas se dan en los trabajadores afectados por ERTE de fuerza mayor [sin apenas negociación con los sindicatos]. En los de causas económicas, donde ha habido periodo de consultas, una de las exigencias que hemos planteado ha sido mantener las vacaciones y las extras íntegras, con la finalidad que no haya mengua».

Eso no quita para que haya habido conflictos. Durante los primeros días en los que estalló la crisis, muchas empresas presionaron a su plantilla para coger días de vacaciones mientras se tramitaban los expedientes, señala el sindicalista. «Si hay acuerdo, no hay problema, te vas de vacaciones y cobras. Si no hay acuerdo, el trabajador debe impugnar. Las vacaciones vienen establecidas en el convenio colectivo. Si el trabajador no está de acuerdo, puede impugnar», aclara el experto de Pedrós Abogados.

Desde CC OO alertan también sobre las dos semanas de permiso retribuido recuperable que decretó el Gobierno en el momento más duro de la pandemia para rebajar la actividad y el contacto social, entre el 30 de marzo y el 9 de abril. Un tiempo cobrado, pero esas horas no trabajadas hay que devolverlas.

«Nos hemos encontrado con alguna propuesta de compensar ese tiempo con días de vacaciones. Es una fórmula alegal. La empresa quería que el trabajador pusiera las vacaciones a disposición. Defendemos que se devuelva ese permiso o trabajando sábados, ampliaciones de jornada diaria,etc, salvaguardando descansos y derechos de conciliación», apunta CC OO.

Dicho esto, y con el verano llamando a la puerta en esta situación de anormalidad, con la movilidad reducida, ¿te pueden obligar a irte de vacaciones si estás en ERTE? «No te pueden obligar a tener vacaciones. Y si alguien las tenía pactadas y no se pueden modificar, la empresa debe sacar a esa persona del ERTE y volverla a incluir una vez las haya disfrutado».

¿Y qué pasa si las tenías planificadas para disfrutar en el estado de alarma y las quieres modificar? «En estos casos, llamamos a la negociación. Recomendamos modificar el calendario de vacaciones para que se disfruten en otro periodo», concluye Patiño.