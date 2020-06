Cantó reivindica a Cs como partido útil frente al "mercado de PP y Compromís"

El líder de Ciudadanos (Cs) en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, ha reivindicado hoy a su partido como "partido útil" frente al "mercadeo" de PP y Ciudadanos en asuntos como el estado de alarma y otros debates en clave valenciana. El dirigente ha tachado de "impresentable" el "no" de los populares y los valencianistas a la última prórroga porque, a su juicio, dicha postura no responde a criterios epidemiológicos.

Cantó asegura mantener la mano tendida al PSPV para "centrar las políticas" tanto en el Botànic como en los ayuntamientos. "Siempre que podamos arrancarle del populismo de Podemos y de los nacionalistas de Compromís, estaremos ahí", ha señalado, preguntado por posibles alianzas puntuales con los socialistas. "Bienvenido sea un escenario en el que podamos consensuar medidas como en los últimos presupuestos", ha recalcado.

El síndic de Ciudadanos brinda su apoyo al PSPV en "presupuestos, alcaldías, ayuntamientos y en todas partes" si acepta sus propuestas para "evitar la ideologización que siguen implantando Compromís y Podemos" en el gobierno del Botànic II. Y ello a pesar de que ha insistido en etiquetar al partido de Ximo Puig como el "PSC valenciano", a su juicio parecido al PSOE de Baleares, "muy 'podemizado' y nacionalista".

Por otra parte, Cantó ha minimizado las quejas y las bajas que se han producido entre algunos sectores de su partido tras los acuerdoa puntuales alcanzados con el Gobierno de Pedro Sánchez para apoyar las prórrogas del estado de alarma, mientras se ha preguntado qué criterios guían a PP, Compromís y Vox para votar en contra.

"Si su alternativa es mercadear con votos o sacar la calculadora electoral en un momento tan trágico, es absolutamente impresentable", ha advertido Cantó en una rueda de prensa telemática junto al eurodiputado y expresidente de Baleares José Ramón Bauzá, en la que ambos han propuesto un paquete de medidas para impulsar el turismo.

El líder de Cs en la C. Valenciana ha asegurado que no le constan salidas de militantes, "sino entradas y más adhesiones que quejas". Los afiliados, según él, reclaman adhesión a un partido que "está intentando ser útil en un momento delicado para salir de forma ordenada y atenuar el golpe".

Cantó también ha manifestado su total sintonía con las decisiones de la líder nacional, Inés Arrimadas, al apoyar el estado de alarma "de una forma absolutamente genial". "Ha sido la más coherente, hemos votado siempre lo mismo y solo en base a criterios epidemiológicos mientras otros piden mesas de negociación nacionalista", ha reiterado.

El síndic 'naranja' se ha mostrado "muy contento de que un partido con diez diputados esté siendo mucho más útil que otros como Compromís, PP y Vox", a los que "preguntaría qué criterios les guían para decir 'no' y qué plan proponen". "El 'no es no' no sirve de nada", ha recalcado, ante unas tasas de contagios dramáticas.

Como expresidente de las islas, Bauzá ha coincidido en que es "una presidenta rehén de sus socios" y ha llegado a afirmar que "ella lidera ese independentismo y radicalismo", poniendo como ejemplo que el próximo curso "los niños solo podrán elegir catalán".

Esto supone, para él, "lo mismo que está pasando en la Comunitat, con gobiernos que no son más que delegaciones nacionalistas del PSC". Pero ha defendido que los valencianos tienen "capacidad de retorno" y los baleares ya no.

El eurodiputado también ha respaldado la postura de Arrimadas por "tomar la decisión correcta y no a favor de un gobierno, sino de lealtad a los españoles". Sí ha abogado porque haya discusión en Cs porque "es imposible tener un pensamiento único", pero a partir de ahí "ir todos a una".