El Gobierno se enreda sobre la reapertura de las fronteras

Confusión en el Gobierno ante la reapertura de fronteras europeas. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, anunció ayer por la mañana que a partir del 22 de junio se iban a levantar los controles fronterizos con Francia y Portugal, pero horas después Moncloa forzó el envío de una «nota aclaratoria» en la que el ministerio rectificó, señalando que las restricciones a la movilidad exterior «podrá prorrogarse» más allá del estado de alarma. Fuentes de Moncloa aclararon que el 22 de junio es una fecha «tentativa», pero no definitiva, después de que el ministro de Exteriores portugués advirtiese de que la decisión también compete a su país y pidiese aclaraciones.

El presidente Pedro Sánchez anunció hace unas semanas el 1 de julio como el día en que se dará la bienvenida al turismo extranjero, pero tanto la ministra de Industria, Comercio y Turismo, como el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, señalaron esta semana que España podría empezar a recibir turistas «antes» de esa fecha.



Experiencia piloto en Baleares

En concreto, Maroto explicó en el Congreso este miércoles que Canarias y Baleares serían los primeros en recibir viajeros a través de proyectos piloto con rutas turísticas seguras antes del primer día de julio. Ayer, en un encuentro con periodistas extranjeros, la ministra confirmó este extremo y aseguró que la última quincena de junio el turoperador TUI llevará a Baleares 6.000 turistas alemanes para realizar una experiencia piloto en la isla con un protocolo establecido, según Reuters.

En ese encuentro, la ministra de Industria también anunció que el 22 de junio, coincidiendo con la caída del estado de alarma, se reabrirían las fronteras terrestres con Portugal y Francia, una medida que han reclamado dirigentes autonómicos como los presidentes de Galicia y Extremadura por la conexión entre ambos territorios. «En el caso de Francia y Portugal quería confirmaros que a partir del 22 de junio se van a quitar las restricciones, lo que nos permitirá recuperar un volumen de turistas vía terrestre que ahora tienen restricciones a la movilidad (...) como ha sido un acuerdo bilateral, lo que haremos son acuerdos de reciprocidad con estos dos países para eliminar las cuarentenas», anunció Maroto.



El malestar luso

Unas horas más tarde, el ministro portugués de Exteriores, Augusto Santos Silva, reconocía su «sorpresa» por este anuncio y pedía aclaraciones al Gobierno de España. «Es Portugal quien decide sobre la apertura de la frontera portuguesa», aseguró Santos Silva a la agencia Lusa. Fue entonces cuando Moncloa envió una «nota aclaratoria» del ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la que se establecía como fecha oficial de reapertura al turismo el 1 de julio y se explicaba que las restricciones a la movilidad exterior «podrá prorrogarse más allá del estado de alarma», que finaliza el 22 de junio, según establece la orden de restricción de la movilidad. Fuentes de Moncloa reconocen que el Gobierno trabaja con la fecha «tentativa» de reapertura de fronteras del 22 de junio, pero está «pendiente aún de otras decisiones», como el beneplácito de Sanidad.

La reapertura turística no depende solo de Turismo, presionado por el sector, sino también de Exteriores y Sanidad. «Las fechas no están decididas, no están cerradas», confirmó ayer por la tarde el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, tras advertir que «tampoco podemos estar encerrados de por vida». «Lo que hay que hacer es evitar riesgos mayores de aquellos países donde el riesgo sea demasiado alto y la detección precoz de casos de turistas», añadió.

Entretanto, países como Alemania han anunciado que abrirán sus fronteras el 15 de junio para 29 países, entre ellos todos los de la UE a excepción de España, aunque según la ministra González-Laya es un movimiento «acordado» y en cuanto España abra, Alemania también.