Rosa Pérez (EUPV): "El antifascismo es la única vía democrática posible"

La comisión ejecutiva de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), reunida ayer por videoconferencia, expresó la solidaridad y el apoyo de la organización hacia «todas las personas que son perseguidas por ser antifascistas», una condición que, para la coordinadora general de EUPV, Rosa Pérez Garijo, engloba a quienes defienden la democracia «frente a la ola totalitaria y fascista que encabeza el presidente estadounidense Donald Trump y llega también a nuestra propia casa». Pérez sostiene que el antifascismo es la esencia de la democracia. «La ideología y la acción antifascista no son otra cosa que oponerse al autoritarismo, al que quiere destruir los derechos de quien no considera de los suyos, a quien impone, por la fuerza si es necesario, su forma de ver y entender el mundo», señala la también consellera de Transparencia. «Los valores democráticos son los de la pluralidad, la diversidad, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y el fascismo no puede tener cabida en una sociedad como la actual, especialmente en unos momentos en que la pandemia nos ha demostrado lo importante y necesaria que es una sociedad cohesionada y solidaria para apoyarnos entre todas y todos», añade.

Desde Esquerra Unida también se ha reclamado un esfuerzo de las instituciones «para combatir este impulso fascista poniendo en valor las ideas y acciones que apuntalan la democracia». Esquerra Unida mantiene que los gobiernos del Estado y del País Valenciano, de los que forma parte, «están poniendo en marcha medidas para garantizar más que nunca esta igualdad y solidaridad, impulsando políticas para asegurar que ninguna persona quede desprotegida en esta crisis motivada por la Covid-19». Pero EUPV advierte de que también deben ponerse en valor políticas de cooperación internacional, porque los valores democráticos «deben llegar a todos los rincones del planet», ahonda Rosa Pérez Garijo.