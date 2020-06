La Federación de Hostelería dice "sí" al periódico en los bares

«¿Puedo disponer de prensa en mi bar, cafetería o restaurante? Sí.» Así de clara y contundente se expresa la Federación de Empresarios de Hostelería de Valencia (FEHV) en un comunicado que la entidad que preside Manuel Espinar ha remitido a todos sus asociados de la provincia de Valencia y ha colgado en su página web para información general. Después de examinar el documento «Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-Cov-2» de directrices y recomendaciones del Instituto para la Calidad Turística Española, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para los servicios de Restauración, y el informe de la Asociación de Medios de Información (AMI) que reúne a los editores españoles, la federación de hostelería concluye que «tal y como ha asegurado la Organización Mundial de la Salud (OMS), el riesgo de transmisión de la covid-19 a través del papel es 'infinitamente insignificante'».

La FEHV había recibido, tras la reapertura de bares y restaurantes en la fase 2 de la desescalada, algunas consultas de asociados sobre el servicio de periódicos en sus establecimientos, una costumbre muy arraigada que hace que los diarios estén disponibles en locales y terrazas para consulta de los clientes. Tras recabar la información necesaria, la patronal valenciana más importante de la hostelería ha comunicado a sus asociados que los periódicos no representan un riesgo ni figuran en ningún protocolo oficial como elementos de posible propagación, ya que como consta en el informe de AMI, la porosidad del papel los diferencia de otros elementos de uso colectivo que sí han sido retirados, como servilleteros, cartas y vinageras.

La Asociación Internacional de Medios de Información (INMA), ha recordado que «nunca ha habido un incidente documentado en el que la covid-19 haya sido transmitido por un periódico, revista, carta o paquete impreso, según los principales médicos y científicos», entre los que cita, además de los pertenecientes a la OMS, a la revista científica «Journal of Hospital Infection», al National Institute of Allergy and Infectious Diseases de Estados Unidos y al John Innes Center.