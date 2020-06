Recuperación histórica de la nutria en los ríos valencianos

Los resultados del Proyecto Nutria, impulsado de forma conjunta por Global Omnium, la Fundación Limne y la Conselleria de Agricultura, no dejan lugar a dudas. La recuperación del mustélido en los ríos valencianos es un hecho: la población se ha duplicado con respecto a los últimos datos registrados y se ha multiplicado por diez en 25 años.

Las primeras impresiones de la investigación iniciada en 2018 se presentaron ayer en la Diputación de Castelló, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, en un acto que contó con la presencia de María Jiménez, diputada provincial de Medio Ambiente; José Sierra, Responsable de Agenda 2030 de Global Omnium, y Sales Tomás, directora de la Fundación Limne. Los tres incidieron en la recuperación de este mamífero, considerado en peligro de extinción hace apenas siete años. «Mejoras en los sistemas de depuración, restauraciones del bosque de ribera y una mayor disponibilidad de alimento han permitido recuperar paulatinamente una especie en peligro, que nos muestra el camino a seguir: sumar voluntades e iniciativas públicas, privadas y del tercer sector que redunden en beneficio de los ecosistemas acuáticos», sentenció Jiménez.

El objetivo de este proyecto es conocer en detalle la presencia de la nutria en la C. Valenciana, tanto desde la perspectiva de distribución y uso del espacio, como desde la ecología de la especie (su alimentación). Para ello, se han establecido puntos estratégicos de muestreo en todos los cursos fluviales y los hábitats más representativos.

Sales Tomás se felicitó por los últimos resultados que «han constatado la amplia distribución de esta especie, actualmente presente prácticamente en la mayor parte de las cuencas fluviales valencians».

El sondeo del Proyecto Nutria se ha realizado dividiendo el territorio en cuadrículas de 10 km que se rastrean en busca de señales de este mamífero (excrementos, huellas u observación directa de ejemplares).

Censos realizados entre 1980 y 2000 mostraron una presencia irrisoria, con poblaciones estables solo en el río Bergantes, por su conexión con un, afluente del Ebro. En 2005, la nutria ya apareció en 25 cuadrículas y en 2014 (fecha del último censo de la conselleria), se localizaron restos en 58 cuadrículas.

Desde entonces, según señalan los impulsores del proyecto, sus poblaciones han crecido y, de las once cuadrículas con nutrias en 1996, se ha pasado a 107, por lo que su territorio se ha multiplicado por diez en los últimos 25 años y se ha duplicado respecto al último sondeo. El incremento más notable se observa en la cuenca del Serpis, donde no constaban datos desde los años sesenta, y ahora está colonizado en su práctica totalidad. Esto, unido a los positivos del Segura y del parque natural de El Hondo, auguran una futura expansión por toda Alicante.

En Castelló, hay buenos resultados en los ríos Bergantes, Cantavieja y Caldes, y el Millars es uno de los cauces con mayor potencial. También se han encontrado rastros en el embalse del Regajo y otras zonas del Palancia, donde la nutria no es tan ocasional como se pensaba.

En València, donde hay el mayor número de cuadrículas positivas, la especie continúa en el Cabriel; mantiene presencia en el Magro; en el Túria llega hasta Paterna; en el Xúquer abajo de Tous y se expande rápidamente a través del río Albaida y Clariano. Fuentes de conselleria confirman, además, un ejemplar en la Albufera», de donde se presume que se extinguió hace 80 años.

En los siguientes meses se harán nuevos muestreos y, más adelante, Sierra avanza que seanalizará «a dieta de estos mustélidos en base a los excrementos que se han recogido, lo que aportará más datos sobre su ecología y las presas que han facilitado su expansión».