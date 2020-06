ÚLTIMA HORA | Sigue el coronavirus y de la fase 2 en Valencia, en directo

La incidencia del coronavirus en la C. Valenciana destila datos positivos: tras dos días registrando víctimas que no han podido superar la covid-19, ayer la Conselleria de Sanidad confirmó que durante la jornada del viernes no hubo ningún fallecido en la autonomía.

No así los contagios, que repuntan levemente hasta las 15 personas que han dado positivo en la prueba PCR.

En el panorama nacional, las cifras son algo menos positivas ya que España registró unavíctima durante la última jornada.

Además, el Consejo de Ministros aprobará el martes un nuevo decreto que regulará las medidas de prevención, contención y coordinación para controlar el coronavirus tras el fin del estado de alarma el próximo 21 de junio. Entre ellas destaca el uso obligatorio de mascarillas para los mayores de seis años y que los puestos en los centros de trabajo deberán estar ordenados para garantizar la

Última hora del coronavirus y la desescalada en Valencia hoy, 4 de junio







distancia de seguridad.

Mantente informado con más noticias de la Comunitat Valenciana

- València y Castelló acumulan los mayores contagios en siete días

- Uso de mascarillas y planes de contingencia: las propuestas del Gobierno para la "nueva normalidad"

- El Gobierno fija multas de hasta 100 euros por no llevar mascarilla tras el estado de alarma

- Detenido un guardia civil por un desfalco de 166.000 euros con falsas comisiones de servicio

- VÍDEO: Un incendio afecta a la fábrica de Dulcesol de Villalonga

- Valencia quiere prohibir que las parejas se besen en las bodas