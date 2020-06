La desescalada escolar desconcierta a las familias

Madres y padres contemplan con incredulidad y enfado cómo la educación y el cuidado de sus hijos sigue sin estar presente entre las pioridades de los planes de desescalada de la pandemia. El BOE del sábado desgranó la vuelta a la actividad del ocio nocturno, un importante sector económico que la semana pasada ya pidió cuentas al Gobierno. En la norma, sin embargo, no hay ni media mención para la vuelta al cole, que se irá produciendo no solo en función de la comunidad en la que se resida -las autonomías tienen la competencia educativa- sino de cada centro. Las familias se desahogan en las redes sociales, donde hacen hincapié en que la desescalada ha llegado a muchos sectores, pero no a la educación.

En las órdenes que el Gobierno emitió a finales de abril, la fase 2 permite -no obliga- a los centros educativos a abrir sus puertas para los alumnos de hasta seis años (Infantil) cuyos progenitores no puedan teletrabajar ni tengan ninguna posibilidad de «flexibilizar» sus horarios. Los alumnos de 4º de la ESO, 2º de Bachillerato, 2º de FP también podrán ir a clase de manera voluntaria, organizada en grupos con asistencias alternas. El objetivo es tener clases de refuerzo porque son alumnos que terminan etapa (los de 2º de Bachillerato, además, se presentan en breve a la Selectividad).

Eso es lo que dice el dossier elaborado por el Gobierno. Y otra cosa es la realidad en cada autonomía. Mejor dicho, cada centro. La mayoría de alumnos seguirán con la formación «online» hasta que finalice el curso. A lo largo del confinamiento por el coronavirus, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) siempre ha defendido que el derecho a la educación debe ir de la mano al derecho a la salud. Pero la suspensión de las clases presenciales también ha demostrado, en su opinión, que la educación telemática «no garantiza la equidad para todo el alumnado».

MADRID

Los alumnos de Primaria, pero solo los que necesiten un refuerzo educativo, podrán volver a clase en grupos muy reducidos a partir de ayer lunes (8 de junio) si sus padres así lo consideran (la medida es voluntaria). A partir del 16 de junio, cuando acaban los exámenes finales de Secundaria, podrán regresar los estudiantes de último curso de Bachillerato para preparar la EvAU (Selectividad). Y el 23 de junio -cuando Madrid estará previsiblemente en la fase 3- será cuando las madres y las padres de niños de 0-3 años podrán dejarlo en el centro infantil -siempre y cuando este abra sus puertas y no se desborde el reducido cupo permitido-. La medida está dirigida a los progenitores que trabajen fuera de casa y no tengan posiblidad de flexibilizar horarios.

CATALUÑA

Lo que está sucediendo en los colegios catalanes ya llevan días en la fase 2 no tiene demasiado que ver con la idea de colegio. La tímida reapertura de centros en las regiones sanitarias de Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Alt Pirineu-Aran, Girona, Catalunya Central, Alt Penedès y Garraf, que representan el 40 % de los colegios públicos y el 25 % de los concertados, ha tenido un impacto muy menor en las vidas de las familias (y de los niños). No solo porque la asistencia es voluntaria –el curso seguirá de forma telemática hasta el 19 de junio- sino porque solo se ofrece la posibilidad de llevar a los niños de de uno a seis años y los de final de ciclo (en Primaria, solo los de sexto), y siempre que las familias demuestren que tienen que trabajar presencialmente y no disponen de ningún «recurso de custodia» (es decir, no tienen dinero para pagar para que alguien les cuide). El horario es solo de 9 a 13 horas, sin servicio de comedor ni de transporte. Desde ayer (8 de junio) ya pueden abrir los centros de Barcelona y su ámbito metropolitano con medidas para preservar la seguridad de profesores y alumnos, como mantener la distancia o uso de mascarillas y gel.

EUSKADI

Euskadi ha decidido mantener las discotecas y los bares de ocio nocturo cerrados, pero abrir las escuelas infantiles para menores de 3 años con el objetivo de facilitar que sus padres y madres puedan incorporarse al trabajo. En ningún caso se podrá superar el 60% del aforo. Desde el 25 de mayo, los estudiantes de 4º de ESO, 2º de Bachillerato y Formación Profesional (FP) han podido ir a clase algunos días y sin permanecer más de cinco horas.

COMUNITAT VALENCIANA

Desde el 1 de junio los centros están abiertos -con cita previa- para atención presencial al alumnado de forma puntual, dudas, entrega o recepción de materiales. También está permitidas, y especialmente dirigidas a los estudiantes más vulnerbles, las actividades lectivas para los alumnos de final de etapa, que deben estar en grupos de 10 como máximo.

EXTREMADURA

El 1 de junio se produjo la vuelta presencial solicitada voluntariamente por alumnos, aunque padres y sindicatos de docentes lo consideran algo «testimonial» y centrado en 2º de Bachillerato. La administración recuerda que la formación telemática es esencial y que las clases de refuerzo son exclusivas para los cursos de fin de ciclo.

BALEARES

Desde el 27 de mayo -y exclusivamente para estudiantes de 4º de ESO, 2º de Bachillerato y FP- se realizan tutorías presenciales, con cita previa y un máximo de cinco alumnos. Están limitadas al «tiempo imprescindible».

GALICIA

?De forma voluntaria y desde el 25 de mayo los alumnos de 2º de Bachillerato y FP. La asistencia es de alrededor del 30%.

NAVARRA

? Las autoridades han permitido que los institutos abran sus puertas para que los estudiantes de 2º de Bachillerato pueda preparar la Selectividad. Algunos centros, sin embargo, han comunicado que no abrirán al ser pocos los alumnos que han solicitado ir. Cada centro puede decidir el momento de la apertura, en todo caso antes del 19 de junio, cumpliendo los requisitos de un máximo de quince estudiantes por aula y con medidas de protección individual.

ASTURIAS

? Las clases se retomaron el 4 de junio con carácter voluntario -y siempre como refuerzo educativo- para 2º de Bachillerato, 4º de ESO y FP. Sindicatos docentes consideran que la vuelta a las aulas es una decisión precipitada que entraña riesgos.

LA RIOJA

La actividad presencial voluntaria se reanudó a finales de mayo para alumnos con necesidades educativas especiales, matriculados a partir de 4º Primaria. Fueron seleccionados por sus profesores por necesitar refuerzo, apoyo o tener dificultades tecnológicas par ala formación «online».

ARAGÓN

Los centros organizan desde finales de mayo -mediante cita previa y siempre que no sea posible hacerlo telemáticamente- tutorías presenciales para una mejor preparación de la Selectividad.

CASTILLA-LA MANCHA

Los alumnos terminarán el curso de manera telemática. Solamente podrán volver a recibir clase presencial, con solicitud previa al centro escolar, los alumnos que se presentan a la Selectividad. Lo pueden hacer en grupos máximos de diez personas.

CASTILLA Y LEÓN

El curso finalizará el 23 de junio sin retomar una formación presencial, con la única excepción de los alumjos de 2º de Bachillerato, mediante una cita telefónica y una declaración de que no se padecen síntomas.

ANDALUCÍA

No habrá clases presenciales en lo que resta de curso. Los profesores volverán la última semana de junio a los centros para «cerrar el curso y preparar el próximo».

MURCIA

Tampoco se volverá a clase hasta el próximo curso, aunque los de 2º de Bachillerato podrán recibir voluntariamente clases presenciales para reforzar conocimientos de cara a la EvAU. Los alumnos menores de seis años cuyos padres trabajen fuera de casa no podrán ir al centro, una medida que, a pesar de estar aprobada por el Gobierno, se considera discriminatoria para sus profesores y para los alumnos mayores de esa edad.

CANTABRIA

Los alumnos de 2º de Bachillerato han vuelto a clase de forma «excepcional y voluntaria». Los docentes pueden establecer reuniones con alumnos con «más dificultades» y hay libertad para que el personal sea convocado para juntas de evaluación o trámites sobre final de curso y el próximo.

CANARIAS

Desde ayer, las trece escuelas infantiles dependientes de la consejería canaria de Derechos Sociales inician una reapertura escalonada, con un nuevo protocolo de seguridad. Hace días ya que que los alumnos de las islas volvieron a sus centros alumnos bajo cita previa. La actividad se ha limitado a orientación o refuerzo y exclusivamente dirigidas a los que cambian de etapa.