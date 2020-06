La Fiscalía remite al TSJ la denuncia contra Barceló por la falta de material sanitario

La Fiscalía de València ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la denuncia interpuesta por el Sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) contra la Conselleria de Sanitat y contra su máximo representante, la consellera Ana Barceló, por no haber entregado los EPIS y resto de material de protección a sus empleados (personal sanitario) en cantidad y calidad suficiente para trabajar en condiciones de protección de su salud e integridad física, con claro peligro de contagio del Covid-19.

El Fiscal Decano de Siniestralidad Laboral remite la denuncia al Tribunal Superior de Justicia dado el carácter de aforado de la persona denunciada y al mismo tiempo no admite la personación como acusación popular del citado sindicato por un defecto de forma, como adelantó ayer este periódico. Según detalla el fiscal en su escrito, al sindicato CSIF no se le puede considerar como «perjudicado» y por lo tanto estar personados en concepto de acusación particular, sino que se les considera como acusación popular, y en ese caso «es necesario la presentación de querella de forma imperativa y debe prestar fianza para poder ser admitida su personación».

Según la denuncia interpuesta por el CSIF, la consellera Barceló habría puesto en peligro la salud e integridad física del personal sanitario por no dotarlos con los equipos de protección individual pertinentes. Así, atribuyen esta carencia de material de protección para evitar contagios a «una falta de actuación previa e imprevisión pese a que sabían la realidad de la pandemia con recomendaciones del Ministerio de Sanidad desde el 24 de Enero de 2020».

En la misma se considera que los hechos son posiblemente constitutivos de delito de prevaricación por omisión del artículo 404 del Código Penal y un delito continuado contra los derechos de los trabajadores y lesiones y homicidios imprudentes por lesiones o fallecimientos de personal sanitario, a consecuencia del Covid-19 por la imprevisión o inacción de la Conselleria de Sanitat.

En su escrito, la Fiscalía se refiere, por un lado, a la competencia de la denuncia y, por otro, a la personación del sindicato. Sobre este último punto, no lo admite por defecto de forma, puesto que estima que CSIF tiene la consideración de acusación popular y, por tanto, debe presentar querella -no denuncia- y prestar fianza.



Al tratarse de una aforada

Respecto a la competencia, la Fiscalía recuerda que en la denuncia se hace referencia directa a Barceló respecto a una carta que el sindicato le envió el 31 de enero de 2020 sobre la necesidad de compra de material sanitario para los empleados ante la situación de emergencia sanitaria internacional y que no recibió respuesta.

Por ello, y sin entrar en el fondo del asunto, el Ministerio Público afirma que se trata de una denuncia contra una persona aforada y que los hechos requieren ser investigados por el TSJCV.

En la denuncia interpuesta por CSIF el 15 de abril se recalca que «la obligación legal de proteger a los trabajadores por parte de la empresa, o en este caso administración empleadora, implica también la obligación de dotarles de los medios preventivos necesarios para que realicen su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad».